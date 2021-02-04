新北觀旅局推6條新春遊程 人潮儀錶板同步啟動

過年連假將至，為提供民眾在農曆春節期間趁此攜家帶眷出門暢遊，新北市觀光旅遊局推薦6條結合大自然石、河、港、田、花、海特色元素遊程；另因應中央疫情指揮中心宣佈春節期間景區人流管制，新北市人潮儀錶板將同步啟動，民眾春節期間出門前，可先透過新北市觀光旅遊網、新北旅客粉絲團查詢新北景區管制即時資訊。

觀旅局表示，6條遊程包含「石門『騎福』讓你富貴到極點」、「八里童Chill單車遊」、「貢寮騎行，馳騁海與山的交界」、「三芝走讀探索自然生態」、「淡水搭輕軌玩翻淡水，櫻花美景伴你左右」、「雙塔騎跡牛(扭)轉乾坤」，其中單車遊既愜意又健身，還能保持適當的互動距離，希望民眾藉此舒緩一整年的辛勞與壓力，用強健的體魄迎接新的一年。遊程詳情查詢：https://pse.is/3cps5h。

配合中央春節期間景區人流管制，觀旅局表示，新北市人潮儀錶板將同步啟動，從2月10日早上8點至16日下午5點止，提供各風景區的停車場是否管制一進一出、及遊客人數眾多不建議前往，必要時管制人車進入； 並與在地公所、警力合作，調控相關的車流與人潮。