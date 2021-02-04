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新北觀旅局推6條新春遊程 人潮儀錶板同步啟動

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
為提供民眾在農曆春節期間趁此攜家帶眷出門暢遊，新北市觀光旅遊局推薦6條結合大自然石、河、港、田、花、海特色元素遊程，圖為淡水滬水櫻花大道。圖／新北市觀旅局提供
為提供民眾在農曆春節期間趁此攜家帶眷出門暢遊，新北市觀光旅遊局推薦6條結合大自然石、河、港、田、花、海特色元素遊程，圖為淡水滬水櫻花大道。圖／新北市觀旅局提供

過年連假將至，為提供民眾在農曆春節期間趁此攜家帶眷出門暢遊，新北市觀光旅遊局推薦6條結合大自然石、河、港、田、花、海特色元素遊程；另因應中央疫情指揮中心宣佈春節期間景區人流管制，新北市人潮儀錶板將同步啟動，民眾春節期間出門前，可先透過新北市觀光旅遊網、新北旅客粉絲團查詢新北景區管制即時資訊。

觀旅局表示，6條遊程包含「石門『騎福』讓你富貴到極點」、「八里童Chill單車遊」、「貢寮騎行，馳騁海與山的交界」、「三芝走讀探索自然生態」、「淡水搭輕軌玩翻淡水，櫻花美景伴你左右」、「雙塔騎跡牛(扭)轉乾坤」，其中單車遊既愜意又健身，還能保持適當的互動距離，希望民眾藉此舒緩一整年的辛勞與壓力，用強健的體魄迎接新的一年。遊程詳情查詢：https://pse.is/3cps5h

配合中央春節期間景區人流管制，觀旅局表示，新北市人潮儀錶板將同步啟動，從2月10日早上8點至16日下午5點止，提供各風景區的停車場是否管制一進一出、及遊客人數眾多不建議前往，必要時管制人車進入； 並與在地公所、警力合作，調控相關的車流與人潮。

觀旅局表示，近日疫情又逐漸緊繃，除了勤洗手、量體溫、戴口罩、保持適當社交距離外，民眾如很想出門走春，可以選擇戶外空氣清新、薄利多銷、景點短距移動、小型成團實名制的「清、薄、短、小」的原則來選擇新北市境內的眾多特色景點，此外，觀光局也建立「新北安心旅遊」網，推薦民眾人少、戶外、或預約制的新北私房旅遊路線。

因應中央疫情指揮中心宣佈春節期間景區人流管制，新北市人潮儀錶板將同步啟動。圖／新北市觀旅局提供
因應中央疫情指揮中心宣佈春節期間景區人流管制，新北市人潮儀錶板將同步啟動。圖／新北市觀旅局提供

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