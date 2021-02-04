基隆、北海岸、東北角春節5熱點路段塞車 避開這2時段

春節連假，公路總局預估基隆及北海岸、東北角地區，每天皆會有返鄉及旅遊車潮，依往年經驗，車流並無明顯方向性，每天上午10時至晚餐時間，台2線金山萬里路段、基隆市安樂區基金路段、東北角鼻頭、福隆路段，及台2丙線源遠路至東碇路口間等，以往常出現的的交通「熱點」，第一區養護工程處呼籲用路人可以避開這兩個時段。

公路總局台北市區監理所今天在基隆舉行春節疏運記者會，春節有7天連續假期，基隆、北海岸、東北角主要為旅遊車潮，第一區養護工程處建議，春節期間往返基隆及雙北地區的中短程旅遊，用路人可以多利用鐵路及客運，既可避開壅塞，也可在乘車時稍事休息。

西濱快速公路台61線北部路段，除了新竹市區外的高架路段都已通車，可通往西部濱海沿線各漁港、濕地等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統(台64、66、68線)，與國道系統(國1、國3)形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊

第一區養護工程處表示，春節期間基隆及周邊地區的鄉親，若欲往返桃園及新竹縣市，可以利用台61線作為國道的替代道路，從台64線八里新店線，銜接台61線一路往南，即可直達新竹市。

北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等省道替代路線，台2丙線基福公路自通車後，因沿線風景優美及擁有許多觀光景點，亦吸引民眾至暖東峽谷、十分瀑布、平溪天燈及貢寮等地旅遊。台2丙線設置多處CMS電子看板，以告知用路人即時路況，並視車流量協調警察單位加強疏導交通與調整號誌時制。