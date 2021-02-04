基隆、北海岸、東北角春節5熱點路段塞車 避開這2時段
春節連假，公路總局預估基隆及北海岸、東北角地區，每天皆會有返鄉及旅遊車潮，依往年經驗，車流並無明顯方向性，每天上午10時至晚餐時間，台2線金山萬里路段、基隆市安樂區基金路段、東北角鼻頭、福隆路段，及台2丙線源遠路至東碇路口間等，以往常出現的的交通「熱點」，第一區養護工程處呼籲用路人可以避開這兩個時段。
公路總局台北市區監理所今天在基隆舉行春節疏運記者會，春節有7天連續假期，基隆、北海岸、東北角主要為旅遊車潮，第一區養護工程處建議，春節期間往返基隆及雙北地區的中短程旅遊，用路人可以多利用鐵路及客運，既可避開壅塞，也可在乘車時稍事休息。
西濱快速公路台61線北部路段，除了新竹市區外的高架路段都已通車，可通往西部濱海沿線各漁港、濕地等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統(台64、66、68線)，與國道系統(國1、國3)形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊
第一區養護工程處表示，春節期間基隆及周邊地區的鄉親，若欲往返桃園及新竹縣市，可以利用台61線作為國道的替代道路，從台64線八里新店線，銜接台61線一路往南，即可直達新竹市。
北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等省道替代路線，台2丙線基福公路自通車後，因沿線風景優美及擁有許多觀光景點，亦吸引民眾至暖東峽谷、十分瀑布、平溪天燈及貢寮等地旅遊。台2丙線設置多處CMS電子看板，以告知用路人即時路況，並視車流量協調警察單位加強疏導交通與調整號誌時制。
公路總局呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板顯示的交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥打（02）86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800231035。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言