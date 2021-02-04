聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆、北海岸、東北角春節5熱點路段塞車 避開這2時段

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆、北海岸、東北角春節5熱點路段塞車避開這2時段。圖／公路總局提供
基隆、北海岸、東北角春節5熱點路段塞車避開這2時段。圖／公路總局提供

春節連假，公路總局預估基隆及北海岸、東北角地區，每天皆會有返鄉及旅遊車潮，依往年經驗，車流並無明顯方向性，每天上午10時至晚餐時間，台2線金山萬里路段、基隆市安樂區基金路段、東北角鼻頭、福隆路段，及台2丙線源遠路至東碇路口間等，以往常出現的的交通「熱點」，第一區養護工程處呼籲用路人可以避開這兩個時段。

公路總局台北市區監理所今天在基隆舉行春節疏運記者會，春節有7天連續假期，基隆、北海岸、東北角主要為旅遊車潮，第一區養護工程處建議，春節期間往返基隆及雙北地區的中短程旅遊，用路人可以多利用鐵路及客運，既可避開壅塞，也可在乘車時稍事休息。

西濱快速公路台61線北部路段，除了新竹市區外的高架路段都已通車，可通往西部濱海沿線各漁港、濕地等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統(台64、66、68線)，與國道系統(國1、國3)形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊

第一區養護工程處表示，春節期間基隆及周邊地區的鄉親，若欲往返桃園及新竹縣市，可以利用台61線作為國道的替代道路，從台64線八里新店線，銜接台61線一路往南，即可直達新竹市。

北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等省道替代路線，台2丙線基福公路自通車後，因沿線風景優美及擁有許多觀光景點，亦吸引民眾至暖東峽谷、十分瀑布、平溪天燈及貢寮等地旅遊。台2丙線設置多處CMS電子看板，以告知用路人即時路況，並視車流量協調警察單位加強疏導交通與調整號誌時制。

公路總局呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板顯示的交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥打（02）86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800231035。

基隆、北海岸、東北角春節5熱點路段塞車避開這2時段。圖／公路總局提供
基隆、北海岸、東北角春節5熱點路段塞車避開這2時段。圖／公路總局提供
基隆、北海岸、東北角春節5熱點路段塞車避開這2時段。圖／公路總局提供
基隆、北海岸、東北角春節5熱點路段塞車避開這2時段。圖／公路總局提供

基隆 春節

延伸閱讀

春節該出遊還是在家？林佳龍給答案 孝親專案破千申請

疫情升溫春節沒往年壅塞？ 林佳龍示警：還是會很塞

元智大學新春佳節福袋送暖 境外生春節不孤單

春節前花價可能會漲 台中國光花市籲提前選購

相關新聞

舊車換電動機車最高補助1.9萬元 北市連續3年加碼補助

台北市長柯文哲上任後積極鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，但北市電動機車去年占比率僅5％，還低於桃園市5.9％，柯文哲直說，「天...

單親家庭女學生無預警罹癌 板橋忠孝國中師生募70萬

新北市板橋忠孝國中去年底1名陳姓女學生突然右腳無力，診斷出脊髓內有惡性腫瘤，屬癌症分級第4級，全球僅數百例。師生得知陳同...

淡海輕軌擬增春節班次減少群聚 買聯票贈輕軌香紅包袋

春節假期將至，為因應大批走春人潮，新北捷運公司宣布淡海輕軌全線列車及站體將加強消毒頻率，營運班距也將視人潮機動調整，必要...

沒吃到飽！共享運具納入1280月票 5月公布加價購方案

車輛電動化為未來趨勢，北市府目標2023年電動機車占比從5%拉高至12％，2030年目標電動機車占比30%、公車100%...

汐止康誥坑溪名列「北部賞櫻仙境」 現在賞櫻正是時候

新北市汐止區康誥坑溪兩岸櫻花盛開，水岸花影非常美麗。因為鄰近新台五路商圈，當地有許多社區建案，有如住戶後花園。康誥坑溪櫻...

新北觀旅局推6條新春遊程 人潮儀錶板同步啟動

過年連假將至，為提供民眾在農曆春節期間趁此攜家帶眷出門暢遊，新北市觀光旅遊局推薦6條結合大自然石、河、港、田、花、海特色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。