75歲翁子亡妻昏迷難扛醫藥費 善心團號召1小時募10萬

新北市土城區一名75歲的周先生近年遭逢大兒子驟逝、女兒中風，去年底妻子又因工作受傷昏迷，全家只能靠小兒子每月3萬多元的收入，還得負擔龐大醫藥費，生活陷入困難。新北市圓融行善團得知後，在Line群組發起救助，一人一千元接龍，短短一小時就募得百人捐款10萬元，今日會同社會局土城社福中心將善款送到周先生家，後續也將由社福中心協助申請相關補助。

新北市社會局指出，周太太在原本在三重擔任清潔工，不料去年12月中旬從車子跌落，後腦受到重擊，雖經手術急救，但迄今仍昏迷不醒，周先生每天前往內湖醫院探視，但因年邁無法全日照顧，只能聘請看護，加上高壓氧、高蛋白等特殊治療和營養費、尿布等開銷，負擔十分沉重。

三重社文課長謝義彥得知後，除了幫周家申請急難救助外，另也轉介給圓融行善團，身兼三重義警中隊大有分隊長的行善團長許誥便在Line群組發起救助，原本要募集7萬元，但短短40分鐘即達標，晚一點看到訊息的成員便在群組疾呼「能不能給我一個機會？」因此最後開放100人捐款，一小時共集資10萬元。

許誥今率行善團成員吳叁寶、葉金鍊、林志鳴等人會同土城社福中心，將善款送到土城周先生家，周先生也頻頻表示對於社會各界善心的感謝。

土城社福中心督導陳柏年表示，由於案家3名子女一人已往生，另位女兒在產後中風，亦需他人照料，全家僅剩一名兒子有工作收入，後續將由社工進場評估，以協助申請相關社會福利。