舊車換電動機車最高補助1.9萬元 北市連續3年加碼補助

台北市長柯文哲上任後積極鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，但北市電動機車去年占比率僅5％，還低於桃園市5.9％，柯文哲直說，「天龍國怎麼可以輸」，北市府研議比照桃園市補助購買電動機車補助9000元，北市環保局長劉銘龍今宣布，北市從今年起將協助民眾汰換老舊機車為電動機車，並連續3年加碼補助，重機補助9000元、輕型5000元，若加上環保署、經濟部補助，每台電動重機最高可補助1.9萬、輕機可補1.3萬元。

台北市副市長彭振聲表示，此次推出的補助方案並非與桃園市競爭相比，而是為了達到減碳目標，淨化北市空氣，劉銘龍說，其他五都尚未公布今年補助計畫，但盼透過3年補助，北市私人電動機車占比可從5％拉高到12％；補助預算方面，市府將會由公務基金負擔30％，剩餘70％將由市府編列公務預算補助公務基金。

劉銘龍表示，若是新購電動機的民眾，未來3年北市也會加碼補助2000元至4000元不等，預估3年可補助近8萬台電動機車，另外，只要是2005年6月30日前出廠的機車，設籍北市的18歲以上車主，即可申請汰換補助，每人限補助1台，未來3年總計可補助7萬9000元。