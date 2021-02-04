快訊

「6月開始打疫苗」何時鬆綁邊境？ 陳時中透露4大影響因素

境外+2！案799英籍男病逝 我首例英國變種病毒死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慰勞板橋、瑞芳分局員警 玉山菊元協會特製逾400份便當

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
玉山菊園協會特製超過400份便當發送給板橋、瑞芳分局警察同仁。圖／玉山菊元協會提供
玉山菊園協會特製超過400份便當發送給板橋、瑞芳分局警察同仁。圖／玉山菊元協會提供

社團法人玉山菊元協會為慰勞警察同仁，特製420份便當於今、明兩日發送到新北市板橋、瑞芳2分局。協會理事長承澐表示，平時員警工作辛苦，上班沒辦法帶便當，希望這次用充滿家庭味道的愛心便當給予同仁溫暖。

適逢即將過年卻碰上國內疫情復燃，瑞芳分局長陳忠龍透露，平時警察勤務已經很忙碌，疫情影響下同仁們更加辛苦，在工作上都不能鬆懈，也希望同仁能有更好的工作環境。

承澐2019年從網路文章得知，警察同仁上班無法帶便當，他認為，買外面便當有些並不營養，加上警察工作壓力大，睡眠時間不固定，這些都是導致健康出問題的原因。由於由於父親與爺爺過去都是警察，能理解家屬心疼警察的心情，才想要發起這次愛心便當送暖活動。

這次玉山菊元協會在承澐帶領下，與協會志工一同製作420份便當，發送給板橋、瑞芳分局。板橋分局長劉炯炫說，近期除防疫、抓酒駕與加強巡邏外，春節交通疏導任務也即將開始，感謝這次玉山菊元協會的愛心，給予同仁更多正能量。

投身公益多年，承澐更希望能照顧警察、警眷，她也感謝板橋、瑞芳分局願意讓玉山菊元協會有服務機會，也期盼外界體諒警察同仁辛苦，與警察互動更和諧。

警察 便當 瑞芳

延伸閱讀

農曆春節板橋警設機動派出所 加強府中維安和便民服務

飛鼠玉山衛星發射成果 吳政忠：創新不會100％成功

漏夜搶救8天！中央大學終於解碼立方衛星「飛鼠」訊號

7-ELEVEN寶可夢主題店 板橋府中店開幕

相關新聞

舊車換電動機車最高補助1.9萬元 北市連續3年加碼補助

台北市長柯文哲上任後積極鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，但北市電動機車去年占比率僅5％，還低於桃園市5.9％，柯文哲直說，「天...

慰勞板橋、瑞芳分局員警 玉山菊元協會特製逾400份便當

社團法人玉山菊元協會為慰勞警察同仁，特製420份便當於今、明兩日發送到新北市板橋、瑞芳2分局。協會理事長承澐表示，平時員...

新北推「三牛」小提燈 元宵節前發送12萬份還有特別版

新北市今日為元宵節推出新北犇騰小提燈，共3款造型預計在元宵節前發送12萬份，民眾17日起可至民政局官網查詢發送資訊，另外...

鶯歌陶博館辦兒少陶藝比賽 孩童發揮創意打造作品

新冠肺炎肆虐全球，學子們關心疫情不輸大人！新北市鶯歌陶瓷博物館舉辦2021全國兒少陶藝獎「童話故事─東方傳奇」，吸引多人...

反對輕軌走淡水河岸 范雲：自然歷史景觀將被犧牲

民進黨立委范雲今天表示，新北市政府淡海輕軌藍海線第二期工程從走淡水老街段改經淡水金色水岸決策倉促，且將不符破壞在地珍貴的...

萬華農漁產市場改建 柯文哲：中繼市場簡陋委屈大家

農曆新年即將到來，因應春節需求，業者加強進貨作業趕出貨，台北市長柯文哲今天偕副市長黃珊珊，早上5點半就來到萬華蔬果市場和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。