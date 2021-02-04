慰勞板橋、瑞芳分局員警 玉山菊元協會特製逾400份便當

社團法人玉山菊元協會為慰勞警察同仁，特製420份便當於今、明兩日發送到新北市板橋、瑞芳2分局。協會理事長承澐表示，平時員警工作辛苦，上班沒辦法帶便當，希望這次用充滿家庭味道的愛心便當給予同仁溫暖。

適逢即將過年卻碰上國內疫情復燃，瑞芳分局長陳忠龍透露，平時警察勤務已經很忙碌，疫情影響下同仁們更加辛苦，在工作上都不能鬆懈，也希望同仁能有更好的工作環境。

承澐2019年從網路文章得知，警察同仁上班無法帶便當，他認為，買外面便當有些並不營養，加上警察工作壓力大，睡眠時間不固定，這些都是導致健康出問題的原因。由於由於父親與爺爺過去都是警察，能理解家屬心疼警察的心情，才想要發起這次愛心便當送暖活動。

這次玉山菊元協會在承澐帶領下，與協會志工一同製作420份便當，發送給板橋、瑞芳分局。板橋分局長劉炯炫說，近期除防疫、抓酒駕與加強巡邏外，春節交通疏導任務也即將開始，感謝這次玉山菊元協會的愛心，給予同仁更多正能量。

投身公益多年，承澐更希望能照顧警察、警眷，她也感謝板橋、瑞芳分局願意讓玉山菊元協會有服務機會，也期盼外界體諒警察同仁辛苦，與警察互動更和諧。