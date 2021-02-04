快訊

欣興又燒了！桃園欣興電子龜山廠又大火 消防員搶救中

沈富雄點出3關鍵：趙少康若選總統 2024宣誓就職的會是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推「三牛」小提燈 元宵節前發送12萬份還有特別版

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
後排左起「功夫牛」、「牛來富」與「牛哞王」小提燈，民眾也可上民政局官網自行列印手做。記者張哲郢／攝影
後排左起「功夫牛」、「牛來富」與「牛哞王」小提燈，民眾也可上民政局官網自行列印手做。記者張哲郢／攝影

新北市今日為元宵節推出新北犇騰小提燈，共3款造型預計在元宵節前發送12萬份，民眾17日起可至民政局官網查詢發送資訊，另外民眾還可上民政局粉專留言，就可以抽1000份特別版小提燈。

3款小提燈各有意涵，新北市長侯友宜說，參觀跆拳道服的「功夫牛」象徵運動健康及今年全運會在新北；「牛來富」則有財源廣進之意，「牛哞王」代表新北市對於托老、幼中心的重視，讓民眾安居樂業。

民政局長柯慶忠指出，為響應環保政策，去年就以民眾日常生活的手電筒、手機燈、小夜燈等取代傳統LED燈泡，另外小提燈也可固定於螢幕、電話當作療癒小物。

關於領取方法，民眾17日起可到民政局官網查詢各區公所小提燈發送資訊，侯友宜強調，現場領取一定會遵守防疫規範，戴口罩並保持社交距離。若民眾無法到場領取，20日起也可至民政局官網下載各款小提燈圖檔，用普通A4紙列印後即可手工製作小提燈。

此外，民政局還推出宣傳影片，以西遊記為主題，並於臉書「新北民政保平安」推出線上活動，至14日止凡至「2021新北犇騰小提燈」貼文留言，就有機會抽中特別版「齊天大聖」小提燈，限量1000份。侯友宜解釋，齊天大聖具有正義象徵，代表新北市民的勇敢、熱情。

民政局表示，為讓民眾安全領取小提燈，除基本防疫措施外，會讓各區採用多地點、多時段發送，縮減民眾停留時間。侯友宜表示，一定會讓大家在防疫做到位的同時也能拿到小提燈。

新北市推出2021新北犇騰小提燈，預計元宵節前要發送12萬份。記者張哲郢／翻攝
新北市推出2021新北犇騰小提燈，預計元宵節前要發送12萬份。記者張哲郢／翻攝

侯友宜 元宵節

延伸閱讀

新北元宵提燈 功夫牛、牛來富、牛哞王3款超療癒

延後4天開學打亂計畫 侯友宜：能體會家長心情

侯友宜慰問消防義交 新北警方春節加強查賭防竊

影／重要節日安全維護今晚開跑 侯友宜：防疫優先

相關新聞

新北推「三牛」小提燈 元宵節前發送12萬份還有特別版

新北市今日為元宵節推出新北犇騰小提燈，共3款造型預計在元宵節前發送12萬份，民眾17日起可至民政局官網查詢發送資訊，另外...

鶯歌陶博館辦兒少陶藝比賽 孩童發揮創意打造作品

新冠肺炎肆虐全球，學子們關心疫情不輸大人！新北市鶯歌陶瓷博物館舉辦2021全國兒少陶藝獎「童話故事─東方傳奇」，吸引多人...

反對輕軌走淡水河岸 范雲：自然歷史景觀將被犧牲

民進黨立委范雲今天表示，新北市政府淡海輕軌藍海線第二期工程從走淡水老街段改經淡水金色水岸決策倉促，且將不符破壞在地珍貴的...

萬華農漁產市場改建 柯文哲：中繼市場簡陋委屈大家

農曆新年即將到來，因應春節需求，業者加強進貨作業趕出貨，台北市長柯文哲今天偕副市長黃珊珊，早上5點半就來到萬華蔬果市場和...

熊猴森樂園 古早農村味

新北市三重鴨鴨公園今年2月以復古50年代裝置稻草藝術，移至辰光橋旁與熊猴森樂園溜滑梯前展出，有穀倉造型鴨舍、稻草卷、稻草...

五股盼停車場1樓做市場 仍在評估

新北市五股區隨著洲子洋地區發展，人口近9萬，卻沒有一座公有市場，地方建議活化工商路立體停車場，將1樓做為菜市場使用，但市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。