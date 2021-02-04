新北推「三牛」小提燈 元宵節前發送12萬份還有特別版

新北市今日為元宵節推出新北犇騰小提燈，共3款造型預計在元宵節前發送12萬份，民眾17日起可至民政局官網查詢發送資訊，另外民眾還可上民政局粉專留言，就可以抽1000份特別版小提燈。

3款小提燈各有意涵，新北市長侯友宜說，參觀跆拳道服的「功夫牛」象徵運動健康及今年全運會在新北；「牛來富」則有財源廣進之意，「牛哞王」代表新北市對於托老、幼中心的重視，讓民眾安居樂業。

民政局長柯慶忠指出，為響應環保政策，去年就以民眾日常生活的手電筒、手機燈、小夜燈等取代傳統LED燈泡，另外小提燈也可固定於螢幕、電話當作療癒小物。

關於領取方法，民眾17日起可到民政局官網查詢各區公所小提燈發送資訊，侯友宜強調，現場領取一定會遵守防疫規範，戴口罩並保持社交距離。若民眾無法到場領取，20日起也可至民政局官網下載各款小提燈圖檔，用普通A4紙列印後即可手工製作小提燈。

此外，民政局還推出宣傳影片，以西遊記為主題，並於臉書「新北民政保平安」推出線上活動，至14日止凡至「2021新北犇騰小提燈」貼文留言，就有機會抽中特別版「齊天大聖」小提燈，限量1000份。侯友宜解釋，齊天大聖具有正義象徵，代表新北市民的勇敢、熱情。