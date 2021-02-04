鶯歌陶博館辦兒少陶藝比賽 孩童發揮創意打造作品

新冠肺炎肆虐全球，學子們關心疫情不輸大人！新北市鶯歌陶瓷博物館舉辦2021全國兒少陶藝獎「童話故事─東方傳奇」，吸引多人參加，大家將對疫情的關懷結合東方傳奇故事，創作出不少詼諧的作品，令人印象深刻。

受疫情的衝擊，學生們重新認識、適應生活周遭日常環境，得獎作品中出現多件扣合時事議題的創作。

來自桃園市大崙國中9年級的吳瑋庭《瘟身》勇奪國中組首獎，在運用土板成形、土條盤築法塑形的寫實人體上，掛著陶製鎖鏈，傳遞疫情有如枷鎖，人們原本自由的生活受到限制；化身瘟神的老虎身上的細膩彩繪，像是糾纏不休的新型冠狀病毒，在全球人們身心及歷史上都留下深刻傷痕，作品中憂慮疫情的創作思維，展現國中生成熟的社會觀察力。

獲得國小低中年級組優選的陳建州《庚子福祿壽傳奇－福神改行當瘟神》，以福祿壽神間的詼諧互動，幽默的表達防疫應有作為，令人會心一笑。國小高年級組劉佳欣的《媽祖出巡防疫》，手捏的媽祖帶著千里眼、順風耳，準備前往世界各地分享臺灣優異的防疫經驗，創作題材充滿驕傲之情。高中職組陳臻的《一起加油，反敗為勝》同樣以疫情議題奪下優選，透過孫悟空跟病毒作戰的英勇形象，傳遞正向防疫能量。

新北市立鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈提到，「全國兒少陶藝獎」以學生為徵件對象，鼓勵陶藝創作，期待未來能夠培育更多陶藝新星，讓陶藝的創新與傳承能夠生生不息。本次展出100件得獎作品，在「東方傳奇」的主題下，經學生們的巧手詮釋多元的創意，即日起在1樓陽光特展室展出至3月1日。