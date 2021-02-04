過年將至，新北市立十三行博物館規劃一系列新春活動，從大年初二（2月13日）至初五（16日）連續4天都有線上抽獎，現場還可以欣賞最新登場的「海之美」特展，以及到新北考古公園跟史前人拜年。無論是喜歡趴趴走的戶外一族，或是只想窩在家的宅男宅女，都能透過不同方式感受十三行獨特的年節氣氛。

配合防疫升級，避免人流過度聚集，往年大受歡迎的「初二發福袋」活動今年調整為線上進行，從初二到初五，鎖定十三行博物館粉絲頁，在指定貼文下回答問題或分享照片，就有機會抽中博物館建築圖樣帆布袋、考古文物吉祥話杯墊、陶罐寶寶存錢筒、考古探坑3D野餐墊等文創商品。

十三行博物館表示，配合牛年主題，其中有則主題貼文會邀請大家逛逛超有臨場感的「十三行數位博物館」，於虛擬展場中找出跟「牛」有關係的展品，讓大家在遊戲的過程中也可以認識台灣的史前文化。

十三行博物館表示，過年走春來八里，除了可以欣賞淡水河出海口壯闊的景緻，最新上檔的「海之美－海洋文化與臺灣風貌特展」，更能透過藝術家的創作，看見臺灣不同地方的海岸美景。展場內幾件呈現豐收景象的攝影作品，讓人感受到討海人「年年有餘」的喜悅。