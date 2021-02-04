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台北地下街春節揮毫 本周六熱鬧登場

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
台北地下街日前舉辦絹印體驗活動吸引不少現場民眾報名。圖/地下街提供
台北地下街日前舉辦絹印體驗活動吸引不少現場民眾報名。圖/地下街提供

台北地下街迎接牛年到來，2月6日起一連兩天在四號廣場（近Y19）舉辦新春揮毫活動，邀請書法老師現場揮寫春聯，活動當天憑台北地下街消費滿300元發票即可向服務台兌換春聯、四字吉言或斗方，錯過再等明年。

台北地下街新春推出「過年前的七件美好事物」與民眾一起除舊佈新，活動包含「迷你聖誕樹的小願望」、「新春繪馬祈好運」、「花開春至－新年祈福注連繩」、「百里關懷杏福懷台」、「財源滾滾－招財貓存錢筒DIY」、「新年絹印DIY」、「名家揮毫贈春聯」等活動，一起為新年祈願。

2月6日揮毫活動還加碼抽電玩，並限量發放100名牛年發財金；2月7日下午13點起《不貳偶劇》精采掌中戲與復古歌中劇《歌女的願望》輪番上場，現場備有座位，歡迎民眾相招來看戲。

另外，台北地下街自2月5日起，配合公視《天橋上的魔術師》懷舊商店布景，活動期間拍照打卡再憑消費滿額發票即可兌換中華商場限量紀念杯。台北地下街提醒防疫期間請民眾配戴口罩，地下街除了針對民眾常觸設備定時消毒，公共走道亦配有酒精供使用，民眾可安心逛街採買。

更多活動詳情請關注台北地下街粉絲專頁或官網。

台北地下街日前舉辦絹印體驗活動吸引不少現場民眾報名。圖/地下街提供
台北地下街日前舉辦絹印體驗活動吸引不少現場民眾報名。圖/地下街提供

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