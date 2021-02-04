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反對輕軌走淡水河岸 范雲：自然歷史景觀將被犧牲

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委范雲（右三）表示，輕軌若行經淡水河岸，沿岸珍貴的自然歷史景觀將被犧牲。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委范雲（右三）表示，輕軌若行經淡水河岸，沿岸珍貴的自然歷史景觀將被犧牲。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立委范雲今天表示，新北市政府淡海輕軌藍海線第二期工程從走淡水老街段改經淡水金色水岸決策倉促，且將不符破壞在地珍貴的自然景觀，呼籲新北市政府應傾聽在地居民的反對心聲，停止淡海輕軌第二期老街段及水岸段的建設。

新北淡海輕軌藍海線第二期工程，原訂行駛淡水老街路線，未料遭當地的店、民眾強力反對，新北捷運局經過多次座談會後，新北市府決議朝向「河岸路線」方向推動，由於與先前核定路線不同，需再報中央審查核定。

范雲說，淡水老街的人文活動以及金色水岸的景觀，還有豐富的歷史文化，是淡水人最大的資產，輕軌不論走老街或走河岸，恐怕都會嚴重破壞淡水的景觀與生活模式；不要為了得到多一點點的便利性，犧牲了包括淡水百年燈塔、觀潮廣場等自然、歷史資產。

范雲表示，藍海線的銜接，可以評估運用公車等其他公共運輸手段接駁串聯，輕軌不必然是唯一選項；而不論方案如何調整，都應以充分的在地民眾參與及社會影響評估為前提。

反輕軌進老街水岸行動聯盟召集人鄭英和表示，金色水岸是淡水居民不分老少重要的活動空間，近年更是雙北市民喜愛的日常親水休憩區，若在該地建設輕軌，將會摧毀這一切，聯盟已發起反輕軌進水岸連署，目前已有近千人連署。

淡江大學建築系副教授黃瑞茂表示，河岸總路寬11.5公尺，若輕軌規劃雙向通行，雙向車廂寬度聯同中間分隔島加總7公尺，店面前面只剩2.65公尺，河岸散步道更只剩1.5公尺，將大幅影響行人觀光行走空間，且行人與輕軌共道，有安全顧慮，無法安心漫步水岸，欣賞美景。黃說，試想淡水著名的日落景觀，只能在1.5公尺寬的人行道上觀賞，休閒性質將不復存；希望政府應做的是加強提升環境遊憩品質，強化歷史街道與河岸全區步行串連設計

淡海輕軌 淡水

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