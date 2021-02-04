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新北元宵提燈 功夫牛、牛來富、牛哞王3款超療癒

中央社 / 新北4日電

新北市政府今天發表「功夫牛」、「牛來富」、「牛哞王」3款牛造型小提燈，兼顧環保及民俗文化，是元宵好玩的親子玩伴和療癒小物，預計元宵節前發送12萬份給市民過節。

新北提燈發表會今天在市府舉行，由市長侯友宜與民政局對外說明。一份手作組裝的小提燈，可組合成3頭牛，穿著跆拳道服的「功夫牛」，象徵運動健康及110全國運動會在新北；財神造型的「牛來富」，頭頂三峽金牛角、手捧金元寶，意味招商引資、財源廣進。

另外一款「牛哞王」身穿紫色戰袍，代表托老、托育政策如「紫牛」般醒目。侯友宜希望透過一群牛的團結力量，串連各機關更加橫向聯結，提供市民更好的服務。預計17日起，於民政局網站公布發送資訊。

新北市府民政局長柯慶忠表示，響應環保政策，小提燈以民眾日常生活隨手可取得的手電筒、手機燈、小夜燈取代傳統LED燈泡作為光源，也可固定於電話筒、電腦螢幕或桌面等，做為裝飾療癒小物，或成為親子說故事、手偶對話的互動小物。

民政局說，搭配西遊記牛魔王的結拜兄弟孫悟空，設計特別版「齊天大聖」小提燈，以其護衛唐三藏取經不畏艱難的精神。特別版「齊天大聖」小提燈則在14日以前，在民政局官網留言，限量發送。

侯友宜

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