萬華農漁產市場改建 柯文哲：中繼市場簡陋委屈大家

農曆新年即將到來，因應春節需求，業者加強進貨作業趕出貨，台北市長柯文哲今天偕副市長黃珊珊，早上5點半就來到萬華蔬果市場和魚市場視察，向攤商拜早年。柯文哲表示，魚市場改建應該要像環南市場一樣，提前導入垃圾不落地、乾濕分離等計畫，慢慢改變攤商習慣。

距離春節不到一週，攤販、承銷人和消費者在蔬果市場和魚市場內忙進忙出，趕著批貨及採買，柯文哲今天帶著市府團隊，包括黃珊珊、產發局長林崇傑及北農幹部等人前往市場視察、拜早年，發放加菜金，不少商家見到柯文哲來訪搶拍照、握手，還拿蔬果給柯簽名。

柯文哲致詞時表示，目前還在秋冬防疫專案，希望大家可以配合政府，拍賣場內戴上口罩，也感謝大家在過年前提供品項豐富、物美價廉的產品。在橋下臨時搭起簡陋的中繼魚市場，柯文哲說，市場改建會持續進行，這是暫時訂的地方，對攤商比較歹勢，「暫時在一個比較不方便的地方，委屈大家」。

另外，「第一果菜及萬大魚市場改建案」如火如荼進行中，預計2029年4月完工，今年魚市場和果菜市場都在中繼市場繼續做生意。柯文哲說，新建市場最難的是導入計畫，建築蓋好後，並不是搬過去就能改變習慣，還要落實垃圾不落地、乾濕分離、垃圾減量、電子支付、招牌設計和動線，都要比照環南市場改建，提前準備，因為習慣的養成要時間。

至於會不會追加果菜市場、魚市場改建的預算？柯文哲沒有正面回應，僅說過去北市府編預算，常犯的錯誤就是太注重「硬體」預算，忘記「軟體」導入要花錢，柯說當時蓋環南市場，軟體導入就花掉6千萬。