侯友宜慰問消防義交 新北警方春節加強查賭防竊

中央社 / 新北3日電

新北市長侯友宜今天深夜慰問警消辛勞，市警局長黃宗仁表示，春節期間警方將加強查緝賭博、毒品，預防竊案，也在交通車站加強疏導交通，呼籲民眾搭大眾運輸一定要強化防疫。

侯友宜、新北市副市長謝政達、新北市議會議長蔣根煌、新北市議會副議長陳鴻源等人今天深夜分別前往中和、板橋、新莊及永和等區，慰勉警察分局、消防分隊、憲兵隊、守望相助隊及消防隊慰問。

黃宗仁表示，各警分局與派出所在春節將加強查緝賭博、毒品，並預防竊案、疏導交通，呼籲民眾搭乘大眾運輸要強化防疫。

侯友宜前往中和警分局、民安里守望相助隊及消防局國光分隊慰問，並發放加菜金及致贈慰問品。他感謝員警、消防人員的辛勞，以及義警、民防、義交、志工及守望相助隊等協勤民力，投入治安以維護治安平穩、交通順暢。

中和警分局分局長李建廣表示，今年「加強重要節日安全維護工作」實施期間，主要以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大工作主軸。

侯友宜 賭博

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