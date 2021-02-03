影／重要節日安全維護今晚開跑 侯友宜：防疫優先
為期15天的「加強重要節日安全維護工作」從2月3日晚上10時正式開跑，新北市長侯友宜有感警察及義警、民防、守望相助隊等協勤人員，將在這段期間為新北治安努力打拚的辛勞，今晚偕同轄區市議員、義警、民防大隊、志工大隊等人，先後前往中和警分局、民安里守望相助隊及消防局第七救災救護大隊國光消防分隊春安慰問，同時發放加菜金及致贈慰問品，感謝警察兄弟與民力組織的伙伴，在春節期間對社會無私的奉獻與付出。
「將防疫做到最棒。」侯友宜表示，今年春節因疫情的影響，過年期間可能有些人並不好過，他希望警察也能注意需要幫忙的弱勢的民眾，協助連繫市府相關單位，給予必要的協助，更希望員警在春節期間，做好治安、交安及為民服務的工作。
中和警分局長李建廣表示，今年「加強重要節日安全維護工作」實施期間，主要以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，中和警方於春節期間，將加強防竊作為及彈性規畫交通疏導管制措施，警、民力聯合總動員，有信心在綿密的勤務規畫下，提供治安、交通及服務工作，使民眾能在平安、和諧的生活環境中歡度春節假期。
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