汐止公所停車場拆收費亭 停車不怕再擦撞

汐止區行政中心地下停車場，為了讓民眾停車更便捷，公所在去年建置了車牌辨識系統，只是在出口車道空間還是有點窄，不少民眾會擦撞到一旁分隔島等，因此，區公所將已經用不到的收費亭拆掉，今(3)日市議員廖先翔也前往關心改善狀況，車子進出更順暢安全。

市議員廖先翔指出，汐止區行政中心很多民眾會來洽公，也設置了供民眾使用的地下停車場，那大概一年多前，汐止區公所為了讓民眾進出方便、繳費方便設置了車牌辨識系統，讓進出更加順暢，因為，之前有設置了收費崗哨，現在變成車牌辨識之後，有另外的繳費機，就不用在跟收費員繳費了，所以，就建議將收費亭拆掉。

廖先翔說，之前因為有收費停在進出口車道中間，所以，車道是比較窄一點，所以，一旁防撞貼條處都有許多的刮痕，現在拆掉之後設置防撞桿，讓民眾更安全方便。

汐止區副區長林明玲表示，感謝議員廖先翔的建議，之前因為有崗哨又有安全島，有不少民眾會擦撞到一旁，所以，公所也儘快做改善，並且在去年底改善完成，至於一旁之前防撞貼條已經損壞的部分，在第二階段會進行改善，希望提供給市民更安全舒適的停車空間。