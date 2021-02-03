回鍋北市府接任都發局長 黃一平：任期不到2年須更努力

台北市都市發展局局長黃景茂上月提離職，即將於年後到住都中心擔任執行長；北市副市長彭振聲推薦前新北市城鄉局長黃一平回鍋北市府，接任都發局長，內部遴選投票通過。對此，黃一平今天受訪表示，未來任期不到2年，必須更努力實踐社宅政策與都更、危老重建推動，感謝各界關心。

黃景茂將於2月17日離開北市都發局，前往國家住宅及都市更新中心擔任執行長，眼看首長共識營即將到來，彭振聲力薦黃一平和前建管處長高文婷等人，最後經過遴選投票程序，決定由黃一平接任都發局長，於17日和黃景茂交接。

對此，黃一平表示，因為尚末報到接任，對於台北市政建設議題因離開了3年，所以必須再更細膩的先瞭解一番。

黃一平認為，未來不到兩年任期內，維持市政建設之穩定性並加速為市民服務的質與量是最主要原則，舉凡社宅政策與都更、危老重建推動等等，都必須更努力，以實踐市長的施政建設執行力。

而黃一平過去在市府內的同仁得知消息後都大為驚訝，曾經一起共事過的市府員工表示，黃一平過去就是和氣的長官，很多事情都會笑笑的扛下，很有責任趕。

該市府員工回想起過去工作的經驗，認為黃一平和市府同仁的相處狀況很不錯，黃過去在新工處擔任處長，很多的建設案都是從他手上起來，協調能力不錯，是願意一起承擔壓力的長官。