學生夜間通行更安全 瑞芳三爪子坑路燈改善

瑞芳區三爪子坑路從瑞峰橋至瑞芳國中，共36盞路燈因瓦數不足，每到陰雨天視線不佳，瑞芳國中學生晚自習或夜間部放學，路上陰暗恐成為治安死角，為此，爪峰里辦公室向新北市議員林裔綺反應後，立即於上個月底換成100瓦路燈，改善通行安全。

新北市議員林裔綺表示，上個月爪峰里辦公室反應三爪子坑路瑞峰橋頭至瑞芳國中的路燈過暗，易使用路人發生危險，服務處便積極協調養工處、瑞芳區公所協助改善，共18桿36盞新路燈，在上個月底從70瓦提升至100瓦，保障居民及學生的安全。

爪峰里長簡明慧表示，三爪子坑路有居民出入必經的多條巷道，提升亮度不僅能確保路口轉彎不會與直行車相撞，也能讓下方的河濱步道更加光亮，使居民能在夜間前來散步休憩，學生與家長們安全地接送，通學更安心。

瑞芳國中校長王綠琳表示，謝謝議員與里長的爭取，讓學生師長更放心通學，燈光的照明結合上方的馬路，與下方的河濱空間，既光明又優美，對學校來說，有休閒又有安全，一舉數得。