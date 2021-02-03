瑞芳四腳亭增遛兒處 共融遊戲場將動工

瑞芳區四腳亭地區多年來缺乏兒童遊戲場空間，地方盼在上天里瑞慶橋下設置共融遊戲場，市議員林裔綺爭取到六百萬元經費，今(3)日召開動工前說明會，可望於九月完工，將設計在地煤窯、砲台意象，增進共融遊戲場特色。

上天里長林瑞明表示，上天里瑞慶橋下空間，曾在納莉颱風遭受強烈損壞，自員山子分洪改善河灘地環境後，空間閒置，目前僅有少數體建設施、溜滑梯，以草坡階梯分為兩大塊，面積共2500平方公尺，希望能建設共融公園，活化空間。

新北市議員林裔綺表示，因為四腳亭地區遲遲未有適宜的兒童遊戲場空間，此次1月發包設計瑞慶橋下的河灘地，必須符合50公分以上遊具需可拆式的規定，因此設計鞦韆及翹翹板作為考量，也將有大人在旁陪伴的休憩座椅與洗手台，而水管及造型城垛區域，也將融入砲台、煤窯意象，讓附近前來遊玩的基隆市民，也能認識到瑞芳四腳亭地區的文化特色。