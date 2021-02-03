493位守望相助隊員護治安 淡水區長送紅包感謝

農曆新年將近，春節連續假期住家、社區安全，就成了相當重要的問題，社區的守望相助隊更是不可缺少的助力，淡水區長巫宗仁慰問辛苦的隊員，特別親自拜訪各里的守望相助隊，送給493位巡守員慰問金紅包，感謝隊員守護社區安全。

今年的春節連續假期會有7天的連假，不少民眾都會安排旅遊或是返鄉，但住家社區安全就成了相當重要，除了警分局會加強安排巡邏之外，社區當中的守望相助隊更是不可缺少的助力。

淡水區長巫宗仁表示，守望相助隊能夠配合警分局，進行社區巡守，防範竊賊入侵住家，也是警方相當大的助力，在淡水區共有21個社區守望相助隊，而區長走訪這些隊員，並且送給493位巡守員慰問金紅包。

新義里長盧寶全說，相當感謝區長的關心，還準備了紅豆湯圓，溫暖大家的心。

北投里長張麗卿說，非常感謝巡守隊員在過去長期的維護社區安全，而這一次里長也是守望相助隊的一份子，除了感謝區長的慰問之外，也謝謝每一位隊員在過年期間的辛勞，有他們的巡守崗位，更可以帶給社區更安全的居住環境。