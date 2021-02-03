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民力無窮 汐止警局偕民力守護春節治安

觀天下 / 記者李嘉文/汐止報導
汐止警分局結合所轄之義警中隊與民防中隊等合計245名隊員，全力確保春節期間社會治安良好及交通順暢。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局結合所轄之義警中隊與民防中隊等合計245名隊員，全力確保春節期間社會治安良好及交通順暢。 圖／觀天下有線電視提供

今年度重要節日安全維護工作從今(3)日展開，汐止警分局結合所轄之義警中隊與民防中隊等合計245名隊員，分派於汐止警分局轄內7處派出所，並於春節期間無間斷提供治安、交通及為民服務工作，全力確保春節期間社會治安良好及交通順暢。

今年工作實施期程自110年2月3日22時起，至2月18日0時止，期間本分局也提供舉家外出、護鈔等多項服務，若民眾於春節期間有提領大量現鈔之需求，也可以撥打110報案電話，本分局也將會派員護鈔，請民眾多加利用!

新北市民防大隊長吳建亨、新北市義警大隊長鄭誼宏、汐止分局警友辦事處主任王志為及汐止扶輪社等人員，為慰勞汐止分局義警與民防隊員及汐止分局員警整年來的辛勞，特地於今(3)日至汐止警分局頒發慰問金及慰問品，並由義警中隊長康誌麟與民防中隊長陳昌樹代表受贈，兩位大隊長的暖心舉動，也讓全體隊員在全力維護治安時備感溫馨，並慰勉各隊員於春節期間發揮整體力量，並慰勉各隊員於春節期間發揮整體力量持續提供便民作為，讓民眾過一個安全、如意、團聚的春節假期，方能符合民眾期待。

另外，汐止警友辦事處王志為及汐止扶輪社，有感汐止分局員警執行重要節日安全維護工作辛勞，特地送上物資慰勞汐止分局員警，愛心不落人後，也讓員警執勤時感到無比的溫暖！

汐止分局表示，汐止地區正因有這群無名英雄，不辭勞苦的協助警方維持地方治安，打造優質的居住環境，讓市民享有更安全的居住環境，舉凡義警、民防、巡守隊等，若民眾在外遇到這群無名英雄時，也希望能不吝對他們說聲「謝謝辛苦了!」。

汐止分局也提醒所有民眾，若遇到可疑人、事、物，請立即撥打110報案，治安維護需仰賴全體市民的努力，發揮警民合作力量，打造優質環境，讓民眾能夠安心過好年!

汐止 春節

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