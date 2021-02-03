新北治理瓦磘溝 侯友宜：攤商須裝油脂截留器

新北市府治理中和、永和瓦磘溝流域，管制鄰近市集的汙染源頭，要求魚肉販加裝細濾網。市長侯友宜今天要求攤商須全面加裝油脂截留器，他說，這是防止汙染的源頭，勢在必行。

新北市政府市場處處長盛筱蓉今天在市政會議中專案報告指出，啟動市場改造計畫，預計於民國111年底前，改建3座市場及改造8座市場。

其中，板橋改建的黃石市場正拆除中，中繼市場於109年啟用；改建新莊興化市場也已經完成促進民間參與公共建設案簽約，原市場預計今年2月拆除；金山中繼市場也在今年動工，預計今年年底完工。

另外，特色市場的改造包括空間照明、美食行銷、入口招牌意象、改善水溝等，希望讓消費者有美好的購物體驗。

盛筱蓉說，中和、永和瓦磘溝流域治理牽涉沿線周邊攤商的汙染源頭管制，已經要求5個魚販、肉販、麵攤加裝細濾網；另經過1年多溝通，要求永和民治市集47個攤商加裝油脂截留器，並成為沿線市集的示範點。

侯友宜聽取報告後表示，所有瓦磘溝的市集都必須全面裝設油脂截留器，他下令「勢在必行」。

他表示，市場的新建或改建3項主軸是保留傳統味道的環保工程，保有人情味的人本新型態市場，讓親子願意消費、年輕人願意接棒的消費場所。