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疫情影響 新北109年消費爭議暴增4成創新高

中央社 / 新北3日電

新北市政府法制局長吳宗憲今天表示，受到新冠肺炎疫情影響，致使消費爭議大增，根據統計，市府去年受理消費申訴案增加4成多，已創法制局歷年來申訴案量的新高。

吳宗憲表示，依新北市政府消費者服務中心109年度受理消費爭議申訴案件數共達1萬5408件，較108年度暴增4683件，成長率高達43.7%，創下歷史新高。

他表示，消費爭議案件數成長最多5種類型依序為醫療用品（16.52倍）、航空運輸（3.92倍）、餐飲（3.92）倍、健身（2.7倍）及旅遊（2.04倍）。

他表示，排名之首的醫療用品包括受疫情影響導致口罩、乾洗手、耳溫槍遭不法囤積或哄抬價格，以及加利科技將大陸製非醫用口罩混充MIT國家隊口罩等爭議。再加上消保官結合衛生局及檢調展開行政調查，使得整體受理申訴案件激增。

他說，隨著全球疫情持續惡化，世界各國都採取邊境管制及限制社交距離等措施，也使得航空運輸、餐飲、健身及旅遊等項目消費爭議大增。

法制局消費者保護官王治宇表示，預定於去年舉辦演唱會或路跑活動也因疫情而延期或取消，相關退費爭議也超過百件。但防疫攸關全民生命與健康安全，他建議消費者應做好防疫措施，避免參加高風險的大型群聚消費活動，才能平安、健康、快樂地迎接新的一年。

疫情 口罩

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