電箱路樹卡人行道最窄剩80公分 中和中山路6月啟動改善

新北市中和區中山路二段為當地主要幹道，但多段人行道路面破損嚴重，且存在多個電箱，又遭機車占用，最窄淨空處只有80公分，民眾須與車爭道，險象環生。新北市養工處將耗資5200萬啟動改善工程，總長約700公尺，立委江永昌也向中央爭取補助2500萬經費，預計今年6月開工、明年初完工。

中和中山路二段為當地交通樞紐，鄰近環狀線橋和站及中和站，一旁還有美式大賣場，往來人車眾多。但長700公尺、寬1.5公尺的人行道上，卻有24座電箱及多根大型路樹，民眾最窄行走空間只有80公分，另還有高差坡道、路面破損、排水不良、機車路障等問題。

江永昌表示，已向內政部營建署爭取2500萬元經費，將改善中山路二段從板南路至中正路路口人行道，長度約700公尺，包括遷移電箱、混和式排水、提供人行道防滑鋪面、擴增人行空間、改善無障礙環境等項目。

新北市養工處表示，將協調台電遷移電箱至中央分隔島，並局部縮減路寬，改建全寬2公尺的人行道，包括0.45公尺設施帶兼綠帶以及1.57公尺人行淨空空間，並增加停車彎，可停放約59台機車，另外人行道路面則採標準路緣斜坡道、透水鋪面、整磚收順，改善排水及行走品質。