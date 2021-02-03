營建缺工公共工程標不出 黃偉哲向中央喊話：鬆綁移工

營造缺工問題造成許多縣市的公共工程嚴重的延誤，台南市西港區公所就反映一些小型的道路搶修及水溝工程竟然招標了1、20次還標不出去，台南市長黃偉哲就像中央喊話「適度的鬆綁開放移工」，因為上面的水龍頭關起來，下面沒水一直著急也沒有用。

根據台南市議員陳昆和反映，北門的蚵寮活動中心流標了八次，西港壘球場工程招標四次，削減的項目才標出去，更多的小型道路搶修以及水溝工程更流標1、20次的窘境。臺南市政府秘書長今天就召集中央補助工程管制會議，要求承辦人員要提前作業縮減程序讓工程能夠早日順利發包工出去，因為缺工廠商必須調度工人，把工期延長可以提高廠商來招標的意願。

黃偉哲則表示，現在不是雨季，坦白講動工是天時地利人和，現在有天時，地利、資金預算也都到位了，卻缺乏人和，因為缺工，所以建議中央在開放外勞的部分，應該可以開放手筆，就是說因為缺工是事實，所以應該不僅限於重大公共工程再開放，一般公共工程，可以的話也應該可以開放外勞。

黃偉哲說，當然開放外勞的一個前提是防疫很重要，因為東協國家現在疫情這麼嚴重，除了泰國，除了少數幾個國家之外，像菲律賓、印尼都是疫情重災區，所以真的必須一方面也要配合疫情的狀況，一方面開放可以開放外勞的國家。

在怎麼加強台南市的公共工程趕快讓它招標完工方面，黃偉哲指出，這個情形還在努力啦，如果上面的水龍頭關起來的話，當然下面就沒水，所以政府如果開放移工的話，公共工程就容易聘請到外勞，像一般民眾、一般民間的工程也相對容易找到移工，所以你說我們要怎麼樣做，當然上面把水龍頭打開的話，下游就有水就有移工的供應。

立委郭國文也表示，因為台積電建廠搶工，發生排擠效應，營建缺工更嚴重，行政院原本把公共工程10億要修正為1億元就可引進移工，卻引發民間企業也要大幅引進移工的疑慮，造成這個議案就沒有討論。

郭國文説，目前國內營建缺工很嚴重，而且也搶走了社福的移工，造成不只生產面連生活面長照部分都在缺工，新冠疫情使缺工的情況更嚴重，政府在這方面應該是要適度地進行討論，適度開放移工解決問題。