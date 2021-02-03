柯文哲找黃一平接都發局長 高文婷也是口袋名單

台北市政府都發局長黃景茂上月被中央挖角，向市長柯文哲請辭，將前往住都中心擔任執行長。台北市副市長彭振聲今天受訪時證實，將由前工務局副局長黃一平回鍋任職都發局長，預計會在春節後交接。

彭振聲表示，黃景茂會在過年後的2月17日和黃一平交接，因為過去黃曾在工務局擔任過副局長，又在新北市城鄉局當局長，也在都發局擔任主秘，資歷豐富完整，對台北市都市計劃熟識又有經驗，因此才推薦黃一平。

彭振聲說，因為馬上就要進行首長共識營，必須要有人接替，所以有兩條路可以選，一個就是從外面找人，一個就是內升，馬上就想到對市政熟悉的黃一平，現在任期剩下1年多，政務官不好找。

彭振聲也說，在柯市長底下做事情很辛苦，黃一平也有考慮一下，最後才答應要回來。彭還透露，還有想到前建管處長高文婷，至於其他人選則不便透露。最後經過遴選投票程序，決定由黃一平接任都發局長。

不過都發局副局長方定安透露，他其實不知道這件事情，過程中也沒有討論相關的話題，強調最後還是要看到派令才知道，不會提前告訴其他人。

國民黨議員游淑慧認為，黃一平從郝市府時代就給人好印象，也是誠懇的人，又有工程經驗，現在柯文哲任期不到2年，如果又找不熟悉業務和議員的人，又要多花一年時間摸熟。

民進黨議員王閔生則說，無論是誰來當都發局長，最重要的就是要實踐公共住宅政策，相信黃一平經歷豐富，專業素養可以勝任局長一職，最重要的就是依照市民的需求，規劃好的公宅政策。

黃一平歷練豐富，黃一平曾任國道高速公路局拓建工程處副處長、台北市都發局主秘、台北市新工處長、台北市工務局副局長、台船環海風電公司籌備辦公室主任，侯友宜2018年當選新北市長後，黃一平來到新北擔任城鄉局長，於去年8月份離職。彭振聲也是黃一平的老長官，彭第一時間就想到黃一平，也念及與北市府的情誼，很快就答應。