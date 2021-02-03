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北市果菜魚類家禽批發市場 6日起營業至除夕

中央社 / 台北3日電

春節將屆，台北市市場處今天表示，花市、果菜、魚類、家禽批發市場12日至16日休市，17日開市；台北農產公司規劃批發市場從6日至11日每天營業，台北花市7日起開始不打烊。

農曆春節連假將屆，為配合民眾採買年貨需求，台北農產公司加強作業，規劃第一、第二果菜批發市場6日至11日（除夕）都有營業，12日至16日休市，17日開市。

北農指出，20日為天公生（禁屠日）休市，隔天正常營運，22日再休市。26日為元宵節，為避免連休3天，27日開市營業，規劃28日、3月1日為休市日。

市場處表示，畜產、漁產公司2月5日休市，農曆春節前夕營業時間同樣為6日至11日、12日至16日休市、17日開市。

市場處指出，台北花市為迎接農曆過年，2月7日凌晨至11日中午，連續108小時不打烊，現場販售年節居家裝飾花卉，像百合、菊花、銀柳等，5日至10日還有農特產品展售活動。

市場處表示，因應春節期間，民眾採購應景花卉盆栽需求，建國假日花市自6日至11日連續營業，營業時間為上午9時至晚間10時；8日至10日營業時間為上午9時至晚間8時，11日（除夕）為上午9時至下午5時。

春節 北農 盆栽

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