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100份Top2的佛跳牆年菜 送新北弱勢家庭
新冠肺炎疫情連帶影響身心障礙者的家庭，愛盲基金會今結合「呷七碗」共同募集100份年菜，包含佛跳牆、步步高升米糕及起家燻雞等，透過新北好日子愛心大平台，轉贈給7家身心障礙者家庭資源中心，分送給服務中且有需求的家庭。
愛盲基金會董事長謝邦俊說，去年整年受到疫情影響，許多身心障礙者家庭生活更加陷困，特別結合呷七碗聯合送年菜，提供價值1680元的年菜組合，溫暖弱勢家庭的心。
「過年穿乎水水，等呷雞腿，呷飽遊山玩水」呷七碗董事長李東原說，公司位處中和，響應新北號召，捐贈100份被媒體評鑑為Top2的佛跳牆年菜組合，讓受贈者都能享用比雞腿更好吃的燻全雞。
新北社會局副局長許秀能說，100份年菜將分予樂智、樂慧、樂圓、樂融、樂康、樂欣和愛明等7個家資中心，政府預算有限、民力無窮，新北好日子愛心大平台開辦迄今近2年，共媒合市值、善款共18億元，受益超過529萬人次。
另外年節將近，許秀能說，新北也準備2000個平安袋，分散在全市161個派出所和5個據點，供急需應用。
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