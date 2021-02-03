復古農村裝置藝術 2月三重熊猴森樂園限定展出

新北市三重鴨鴨公園去年底展出「歡樂小鴨村」，今年2月改以復古50年代裝置稻草藝術移至三重辰光橋旁與熊猴森樂園溜滑梯前展出，展期僅限2月，除看展覽看美景外還能免費遊玩31座溜滑梯及100組遊具設施。

這次展出內容包括穀倉造型鴨舍、25捲稻草卷、隨風洋溢的10個稻草人及50年代古董級卡打車等，完美複製古時候台灣鄉下農村特色，且2月限定，是民眾春節外出踏青的好去處。

住在台北市的陳先生表示，休假騎單車經過熊猴森樂園，看到這邊好幾個稻草卷，就趕快帶孩子們一起拍照、堆稻草卷，跟小孩分享自己小時候就是這樣玩的。