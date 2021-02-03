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火鍋吃到一半昏倒 北市5年4起一氧化碳中毒事件

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
火鍋店使用的「紫銅鍋」，並添加無煙木炭加熱，導致顧客一氧化碳中毒。圖／北市勞動局提供
火鍋店使用的「紫銅鍋」，並添加無煙木炭加熱，導致顧客一氧化碳中毒。圖／北市勞動局提供

近期寒流來襲，各地氣溫驟降，不少民眾圍爐嗑鍋啖美食，並使用木炭或瓦斯加熱食材，卻因未注意加強通風，導致一氧化碳中毒現象，據統計，北市自2016年至2020年共發生4件一氧化碳中毒職業災害，導致18名勞工罹災，北市勞動局長陳信瑜表示，將持續派員實施勞動檢查，並呼籲雇主必須開放通風措施。

勞動局勞檢處指出，2016年2月19日曾接獲一家位於忠孝東路五段的中式餐廳，47名顧客在用餐過程中出現頭暈、無力、昏倒等身體不適症狀，經查後發現，顧客在享用的酸菜白肉鍋時，店家使用「紫銅鍋」，並添加無煙木炭加熱，還將室內門窗緊閉，造成一養化碳濃度過高中毒。

另外去年1月6日上午，位於北市大安區某麵包店，也發生3名勞工烘焙麵包時，因1樓使用瓦斯旋風烤箱，卻未一併開啟通風設備，導致現場通風不良，其一氧化碳濃度高達180ppm，超過標準規定的35ppm，勞檢局當下即刻限期要求加強通風設備及換氣裝置。

陳信瑜提醒，一氧化碳屬無色無味氣體，暴露於200ppm以上會引起劇烈頭痛，400ppm以上會引起虛弱、頭昏眼花、噁心、昏暈等症狀，一有不慎便有可能造成勞工及顧客傷亡，呼籲事業單位於空氣不流通的室內場所，使用木炭或瓦斯等物質作為燃料時，應確實依「職業安全衛生法」相關規定。

陳信瑜表示，事業單位務必使空氣充分流通，並評估耗氧與一氧化碳產生的可能，視需要來用機械通風設備，強制換氣；必要時，更要加裝一氧化碳偵測器，以確保民眾的安全，如勞工或顧客出現頭暈、想吐等身體不適症狀，應立即就醫。

大安區某麵包店使用瓦斯旋風烤箱，卻未一併開啟通風設備，導致現場通風不良。圖／北市勞動局提供
大安區某麵包店使用瓦斯旋風烤箱，卻未一併開啟通風設備，導致現場通風不良。圖／北市勞動局提供

一氧化碳中毒 北市 勞檢

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