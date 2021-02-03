春節將至 中市加強查核281家「安心旅宿」標章旅宿業者

國內疫情嚴峻，中市府觀旅局農曆春節前加強查核中市旅宿業防疫工作落實情形，並對已領取「安心旅宿」標章認證的281家旅宿業者，檢視各項防疫作業流程是否確實落實，讓旅客都能安心住宿、樂遊台中。

中市府觀旅局長林筱淇表示，市府去年3月推出「安心旅宿」標章認證，是公私協力共築防疫網，提升台中市旅宿業者防疫能力，協助旅宿業者落實防疫衛教，並提供遊客安全的住宿環境，同時提醒入住的旅客，配合量體溫、手部消毒、戴口罩及維持社交距離，避免任何可能感染風險，做到「旅客、員工、場域」的全面防護，讓遊客入住都能安心。

旅宿業是重要的防疫地點，為加強防疫作為，林筱淇視察多家旅館防疫工作落實情形，包含旅客量體溫、全程載口罩、公共場域定時清潔消毒、房務人員清潔sop作業流程等，也包含旅館附設餐廳採實聯制措施，餐具擺放處設置紫外線燈隨時消毒，門口擺放空間容量人數及購置體溫檢測儀等，提供旅客安心及溫馨住宿環境。