侯友宜：春節啟動風景區人潮儀表板強化防疫

新北市長侯友宜今天表示，春節期間，風景區與人潮密集處將啟動人潮儀表板，必要時限制、縮小活動範圍。另也要求宮廟、市場、交通要道與車站管控人潮，做好防疫措施。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第110次應變會議暨市政會議，今天在新北市政府18樓市政會議室舉行，由市長侯友宜主持。

衛生局長陳潤秋在會中報告，建議採買年貨防病毒的重點是，勤洗手、戴口罩、保持社交距離、不要試吃、回家後馬上洗手。

陳潤秋說，春節期間的自主健康管理，建議禁止聚餐或聚會，圍爐時使用公筷母匙，並取單人份餐分開食用，減少交叉感染風險。

新北市市場處長盛筱蓉也在市政會議中報告，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間應變成效佳的典範市場，包括汐止秀豐公有市場、泰山公有市場、永和樂華夜市。春節期間，除3座典範市集，板橋湳雅夜市、新興夜市、樹林興仁夜市、新店安和夜市也跟進控管額溫、酒精消毒手部。

侯友宜要求春節期間各大商圈或市場必須勸導攤商或消費民眾戴口罩。春節期間也將在風景區與人潮密集的地方，啟動人潮儀表板監控人潮，必要時限制、縮小活動範圍。也要求宮廟、市場管控人潮，做好防疫措施。

侯友宜接受聯訪時表示，受到疫情影響，大家都不願意往人多的地方集結，都市的住房率與風景區的住房率有不一樣的落差，因此，新北旅館住房率下降可以理解，也可以接受，但最重要的是要把防疫做好。

侯友宜說，春節的行程以防疫為主，視察宮廟、交通要道、風景區等人潮可能聚集的地方，防疫是否做到位。另也要去慰問最辛苦防疫的警消、醫療、環保清潔人員的辛苦，並且督導是否落實防疫作為。