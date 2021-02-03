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天竺鼠車車飼養潮 他一時嫌太黏人竟丟土城運動場
日本動畫「天竺鼠車車」近期在網路爆紅，也帶動國人飼養天竺鼠熱潮。但新北市動保處在1月26日接獲通報，有民眾在土城運動時拾獲一隻天竺鼠，動保處隨即公告官網，飼主看到後隔日立即來領回，才知是因天竺鼠黏人，認為照顧太花時間不想飼養才丟棄，但隨後就反悔，動保處呼籲，在飼養任何動物都要了解其習性，並評估自身及經濟狀況，切勿因為一時熱潮，而衝動購買。
陳先生1月26日與朋友相約在土城國民運動中心打球時，看見有一飼養箱被遺留在運動場邊，走近一看，看見飼養箱內有一隻天竺鼠，箱外有一包飼料，周遭沒有人照顧，擔心天竺鼠安危，便將天竺鼠送往動保處，動保處提供乾淨飲水及食物照顧收容。隔日（27日）飼主接獲消息便前來將天竺鼠領回。
飼主邱先生向動保處表示，天竺鼠「小𠽾𠽾」是在去9月在寵物店認養回來，原本是一群朋友一起飼養，由於小𠽾𠽾很黏人，需時時照料，大家受不了都丟給他照顧，因飼養上花太多時間，實在不想再飼養了，當下一時衝動將牠丟棄在運動場旁，隔天就非常後悔心急想找回來，得知安置在動保處，馬上前往領回，並把小𠽾𠽾歸還寵物店家。
動保處提醒，天竺鼠是群居動物，智商約等同於一個3歲小孩，只飼養一隻須花費較多時間陪伴，如果飼養兩隻以上，天竺鼠有互動同伴將會愉快生活，惟須注意天竺鼠性別配對，兩隻未結育公鼠容易發生打鬥情形，飼養兩隻母鼠或已絕育一公一母則較可能融洽相處。
動保處呼籲，不論是購買或是領養任何寵物時，都應當做足功課，需考量到自身是否能夠有能力給與寵物完善照顧，並給予適當飼養環境與乾淨食物餌料，不應為了追求奇特或是跟潮流行飼養寵物，卻無法給予良好照顧，飼主若是飼養不當，違反動物保護法第30-1條規定，可處3000元至1萬5000元罰鍰。
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