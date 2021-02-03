新北去年消費爭議暴增近5千件史上最高 醫療用品增16倍

受新冠肺炎疫情影響，新北市政府消費者服務中心109年度受理消費爭議案件共計1萬5408件，較108年度暴增4683件，成長率高達43.7%，創下歷史新高。醫療用品類成長16.52倍、航空運輸3.92倍、餐飲3.92倍、健身2.7倍、旅遊2.04倍，為成長最多的5種類型，其中餐飲類去年度共受理895件，為各類型中最多。

新北市消保官指出，相較108年醫療用品消費爭議案僅21件，109年因疫情影響，暴增至347件，其中超過9成是口罩、耳溫槍等防疫用品，除了許多民眾申訴不法囤積或哄抬物價，下半年又發生加利混用陸製非醫用口罩及蛙蛙文創公司接大量訂單卻遲不出貨等事件，使得去年申訴案成長高達16.52倍。

新北市消保官表示，關於不法囤積、哄抬物價，皆會交由檢調調查，如去年初新北市新莊區某藥局就被查獲庫存49萬多片來源不明的口罩。不過若是因市場需求導致價格提高，恐難被認定是哄抬物價，須交由檢調釐清。

除了醫療用品，由於去年世界各國採取邊境管制措施，許多原訂國際航班被迫取消，衍生機票及旅遊行程退費爭議，其中航空運輸消費爭議案較前年成長3.92倍，共564件，旅遊相關案件較前年成長2.70倍，共449件，成長幅度分別高居第2及第5名。

餐飲類消費爭議案則較前年成長3.92倍，排名第3名，除因婚宴、聚餐取消或餐廳突然熄燈、暫停營業，產生返還訂金消費糾紛，線上訂餐增加也連帶出現大量取消訂單、送餐遲延、未送餐及餐飲內容不符等消費糾紛。去年整體餐飲類消費爭議案件達895件，更超越往年最多消費爭議案量的線上遊戲，成為年度最多。