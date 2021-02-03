快訊

洽談新冠國際疫苗廠不只已上市3家 另3家名單再曝光

2021年全球各大預言總整理：疫情何時停、災禍會來嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市大年初一至初三停收垃圾 開放33處限時收受點

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市環保局今表示，2月10日小年夜，清潔人員正常清運垃圾；11日除夕加班收垃圾；12日大年初一至14日初三停收3天，但仍開放33處限時收受點供民眾使用，自初四起恢復正常收運垃圾。本報資料照片
台北市環保局今表示，2月10日小年夜，清潔人員正常清運垃圾；11日除夕加班收垃圾；12日大年初一至14日初三停收3天，但仍開放33處限時收受點供民眾使用，自初四起恢復正常收運垃圾。本報資料照片

農曆春節7天連假即將到來，台北市環保局今表示，2月10日小年夜，清潔人員正常清運垃圾；11日除夕加班收垃圾；12日大年初一至14日初三停收3天，但仍開放33處限時收受點供民眾使用，自初四起恢復正常收運垃圾。

 環保局表示，今年除夕前一天適逢周三且為放假日，但考量市民返鄉過年或連假有垃圾清運需求，2月10日小年夜當日加收一般垃圾、廚餘資源回收物及大型廢棄物，2月11日除夕當天中午及夜間兩時段加班收運垃圾。中午將以播放音樂方式通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾。

  另外，大年初一至初三（2月12日至14日），清潔隊將依慣例停收垃圾，不過大年初四，清潔隊將提早開工，恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，也呼籲及鼓勵市民朋友把握「吃多少，煮多少」原則，以避免產生過多廚餘及垃圾。

環保局建議，民眾大年初一至初三停收垃圾期間，可先將廚餘去除水分妥善打包及冷藏，等到初四恢復垃圾清運時，再拿出交給清潔隊。

至於停收垃圾期間，環境清潔不打烊，環保局於各行政區設有33處垃圾限時收受點，開放時間為每日上午6時至下午23時，如市民朋友無法配合環保局清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，收受點資訊請至環保局網站的最新消息查詢。

環保局提醒，除夕至初五停收大型廢棄物，2月17日初六起恢復收運，敬請連假前有清運需求的市民，2月9日前向區清潔隊電話預約收運大型廢棄物（於隔日2月10日清運）。

廚餘 連假 資源回收

延伸閱讀

年關近非法棄置廢棄物嚴重 嘉縣取締4件5人

春節二林停止定點清運 北斗維持原狀但派人看守

春節免煩惱垃圾無處丟 台中市環保局清運時程表看這裡

花蓮市公所今起為家戶清運大宗廢棄物 每戶限3件須預約

相關新聞

道牛年賀詞 龜吼漁夫市集初一到初五日送20個百元紅包

新北市萬里龜吼漁夫市集，大年初一至初五，加碼舉辦開春賀歲贈紅包活動，每天提供20份百元紅包加菜金，只要到市集管理室拜年道...

天竺鼠車車飼養潮 他一時嫌太黏人竟丟土城運動場

日本動畫「天竺鼠車車」近期在網路爆紅，也帶動國人飼養天竺鼠熱潮。但新北市動保處在1月26日接獲通報，有民眾在土城運動時拾...

新北去年消費爭議暴增近5千件史上最高 醫療用品增16倍

受新冠肺炎疫情影響，新北市政府消費者服務中心109年度受理消費爭議案件共計1萬5408件，較108年度暴增4683件，成...

疫情升溫 侯友宜春節行程改視察防疫為主

疫情升溫，各大縣市繃緊神經，新北市長侯友宜今受訪時表示，今年過年行程將以防疫為主，會到各大宮廟、風景區、交通要道視察，加...

北市大年初一至初三停收垃圾 開放33處限時收受點

農曆春節7天連假即將到來，台北市環保局今表示，2月10日小年夜，清潔人員正常清運垃圾；11日除夕加班收垃圾；12日大年初...

新北現飯店退房潮 侯友宜：目前訂房率仍有6、7成

疫情升溫，民眾擔憂春節期間觀光景點會聚滿人潮，使新北市出現飯店退房潮。新北市長侯友宜表示，新北目前訂房率仍有6、7成，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。