北市大年初一至初三停收垃圾 開放33處限時收受點

農曆春節7天連假即將到來，台北市環保局今表示，2月10日小年夜，清潔人員正常清運垃圾；11日除夕加班收垃圾；12日大年初一至14日初三停收3天，但仍開放33處限時收受點供民眾使用，自初四起恢復正常收運垃圾。

環保局表示，今年除夕前一天適逢周三且為放假日，但考量市民返鄉過年或連假有垃圾清運需求，2月10日小年夜當日加收一般垃圾、廚餘、資源回收物及大型廢棄物，2月11日除夕當天中午及夜間兩時段加班收運垃圾。中午將以播放音樂方式通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾。

另外，大年初一至初三（2月12日至14日），清潔隊將依慣例停收垃圾，不過大年初四，清潔隊將提早開工，恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，也呼籲及鼓勵市民朋友把握「吃多少，煮多少」原則，以避免產生過多廚餘及垃圾。

環保局建議，民眾大年初一至初三停收垃圾期間，可先將廚餘去除水分妥善打包及冷藏，等到初四恢復垃圾清運時，再拿出交給清潔隊。

至於停收垃圾期間，環境清潔不打烊，環保局於各行政區設有33處垃圾限時收受點，開放時間為每日上午6時至下午23時，如市民朋友無法配合環保局清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，收受點資訊請至環保局網站的最新消息查詢。

環保局提醒，除夕至初五停收大型廢棄物，2月17日初六起恢復收運，敬請連假前有清運需求的市民，2月9日前向區清潔隊電話預約收運大型廢棄物（於隔日2月10日清運）。