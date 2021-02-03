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松山霞海城隍廟取消發錢母 關渡宮改線上領

中央社 / 台北3日電

為了防疫，許多宮廟調整今年春節活動，北市以求財運著名的松山霞海城隍廟取消發錢母，關渡宮則改線上領結緣金；龍山寺「鑽燈腳」照常舉行，但信眾須量體溫、戴口罩才能參與。

松山霞海城隍廟供奉的五路財神每年都會吸引大批信徒求財運，今年碰上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，秘書陳美雲說，因為配合政府防疫，初五發錢母活動直接取消，不過農曆3月15日是財神爺聖誕，到時候如果疫情趨緩，會考慮重新發錢母。

關渡宮總幹事陳進雄說，今年取消發放實體發財金，改為準備4萬份新台幣5元的結緣金，民眾可透過悠遊付線上領取。

此外，關渡宮每年春節發放的寶粥、素麵等福食也取消，改成初一至初五早上10時開始發放每人一塊平安糕與一杯加蓋的防疫茶。

台北霞海城隍廟表示，原先準備666個100元發財金預計在除夕團拜後發放，考量防疫決定取消，不過初十點燈祈福法會仍會舉辦，元宵花燈活動則等年後視疫情狀況再討論。

各宮廟春節活動部分，行天宮表示，春節期間參拜以及初一凌晨舉行的「小三獻禮」照常舉行，但信徒須量額溫、戴口罩、手部消毒後才能進場參拜，現場會有廣播及人員舉牌提醒防疫。

龍山寺透過臉書表示，除夕當天晚上舉行的開燈典禮及鳴鐘擊鼓儀式不開放民眾觀禮，並取消大年初一的新春團拜。

至於除夕至農曆2月19日的「鑽燈腳」，龍山寺說，除夕當晚8時關廟門，待晚間10時全部儀式結束後，開放廟埕廣場供民眾鑽燈腳，並呼籲民眾戴口罩、保持安全社交距離。

霞海城隍廟 春節 疫情

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