道牛年賀詞 龜吼漁夫市集初一到初五日送20個百元紅包

新北市萬里龜吼漁夫市集，大年初一至初五，加碼舉辦開春賀歲贈紅包活動，每天提供20份百元紅包加菜金，只要到市集管理室拜年道聲牛年祝賀詞，就可以拿到百元紅包。歡迎民眾到龜吼走春，品嘗新鮮海產。

龜吼漁夫市集位在龜吼漁港旁邊，場內共有43家攤商，許多攤商更是由在地船家進港後直營開店販售，春節期間市集挑選多樣在地優質魚產品，從各式單項魚貨，到4588元豪華組與3588元澎湃組的海鮮禮盒，供民眾選購，送禮自用都可考慮。

市府農業局表示，疫情期間不想出門人擠人，也可多多利用冷凍宅配服務，為能順利於年前到貨，請於2月5日前完成訂購。龜吼漁夫市集今年春節僅除夕當天提早在中午12點休市，隔日初一即恢復正常營業，營業時間為上午10時30分至下午5時30分。

市集為了與民眾一起歡慶新年，舉辦「開春賀歲贈紅包」活動，初一到初五到市集管理室拜年道聲牛年祝賀詞，就可領取百元紅包加菜金，每日限量20份，每人限領1次，數量有限不要錯過。

前往龜吼漁夫市集停車可到漁澳路「龜吼停車場」，共有81個小客車位，近日場內完成ATM設置，為民眾及附近商家提供更便利的金融服務；而鄰近的石角海邊，還有一處聯外道路已開通之停車秘境「石角停車場」，共有141個停車位，從台2線右轉進入石角路後，第一個閃黃燈標誌右轉即可抵達!沿著步道前往龜吼漁夫市集步行只要5分鐘，沿途還可以看到多種海中生物彩繪圖樣，非常童趣可愛，歡迎民眾多多利用。