快訊

整理包／過年換新鈔添喜氣！去哪換、能換多少？ 一次報你知

FBI死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

道牛年賀詞 龜吼漁夫市集初一到初五日送20個百元紅包

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
道牛年賀詞，龜吼漁夫市集初一到初五日送20個百元紅包。圖／新北市農業局提供
道牛年賀詞，龜吼漁夫市集初一到初五日送20個百元紅包。圖／新北市農業局提供

新北市萬里龜吼漁夫市集，大年初一至初五，加碼舉辦開春賀歲贈紅包活動，每天提供20份百元紅包加菜金，只要到市集管理室拜年道聲牛年祝賀詞，就可以拿到百元紅包。歡迎民眾到龜吼走春，品嘗新鮮海產。

龜吼漁夫市集位在龜吼漁港旁邊，場內共有43家攤商，許多攤商更是由在地船家進港後直營開店販售，春節期間市集挑選多樣在地優質魚產品，從各式單項魚貨，到4588元豪華組與3588元澎湃組的海鮮禮盒，供民眾選購，送禮自用都可考慮。

市府農業局表示，疫情期間不想出門人擠人，也可多多利用冷凍宅配服務，為能順利於年前到貨，請於2月5日前完成訂購。龜吼漁夫市集今年春節僅除夕當天提早在中午12點休市，隔日初一即恢復正常營業，營業時間為上午10時30分至下午5時30分。

市集為了與民眾一起歡慶新年，舉辦「開春賀歲贈紅包」活動，初一到初五到市集管理室拜年道聲牛年祝賀詞，就可領取百元紅包加菜金，每日限量20份，每人限領1次，數量有限不要錯過。

前往龜吼漁夫市集停車可到漁澳路「龜吼停車場」，共有81個小客車位，近日場內完成ATM設置，為民眾及附近商家提供更便利的金融服務；而鄰近的石角海邊，還有一處聯外道路已開通之停車秘境「石角停車場」，共有141個停車位，從台2線右轉進入石角路後，第一個閃黃燈標誌右轉即可抵達!沿著步道前往龜吼漁夫市集步行只要5分鐘，沿途還可以看到多種海中生物彩繪圖樣，非常童趣可愛，歡迎民眾多多利用。

漁業處表示，有別於其他魚市場，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，多販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，品質掛保證，新鮮美味。另外，龜吼市集為半戶外開放空間，場內空氣流通，且為因應疫情，攤商除於開業前後及營業期間皆不定時用稀釋漂白水消毒用餐區桌椅及整體環境外，亦主動做好自主健康管理，包含配戴口罩、測量體溫等防疫措施，以提供安全用餐環境，歡迎民眾到龜吼走春。

道牛年賀詞，龜吼漁夫市集初一到初五日送20個百元紅包。圖／新北市農業局提供
道牛年賀詞，龜吼漁夫市集初一到初五日送20個百元紅包。圖／新北市農業局提供
道牛年賀詞，龜吼漁夫市集初一到初五日送20個百元紅包。圖／新北市農業局提供
道牛年賀詞，龜吼漁夫市集初一到初五日送20個百元紅包。圖／新北市農業局提供
道牛年賀詞，龜吼漁夫市集初一到初五日送20個百元紅包。圖／新北市農業局提供
道牛年賀詞，龜吼漁夫市集初一到初五日送20個百元紅包。圖／新北市農業局提供

紅包 拜年

延伸閱讀

整理包／過年換新鈔添喜氣！去哪換、能換多少？ 一次報你知

如何善用年終、紅包？專家報這幾招「小錢滾出大財富」

警車出動載愛心物資 淡水警局關懷獨居老人

歲末傳幸福 金山公所募善款助弱勢過好年

相關新聞

道牛年賀詞 龜吼漁夫市集初一到初五日送20個百元紅包

新北市萬里龜吼漁夫市集，大年初一至初五，加碼舉辦開春賀歲贈紅包活動，每天提供20份百元紅包加菜金，只要到市集管理室拜年道...

北市納管 研擬自助洗衣店條例

北市自助洗衣店隱身社區多，恐有公安隱憂，北市首創訂定「自助洗衣店安全管理自治條例」草案，若立法通過，業者須裝「微電腦瓦斯...

無人商店管理 有法還得有人查

無人商店這幾年愈來愈夯，但國內法令卻跟不上產業變化速度，從自助洗衣店、娃娃機店到情趣用品無人商店等，陸續崛起，卻因欠缺管...

大直橋得扛單車上下 設計挨批

大直橋是台北市首座釣竿式斜張橋，主塔設計成拋向水面的釣竿，與鋼纜形成優美的弧線。但北市議員林亮君接獲陳情，指大直橋4個交...

五股垃圾山 7工廠打造產業園區

為改善五股垃圾山環境品質，市府從前年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，範圍內共有677家違規廠家，其中220...

五股垃圾山綠化 年底達50公頃

五股垃圾山過去環境髒亂，新北市府已針對中興路南北側公有地，完成7大綠軸帶美化，總面積超過5公頃；新北市農業局表示，後續將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。