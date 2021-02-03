道牛年賀詞 龜吼漁夫市集初一到初五日送20個百元紅包
新北市萬里龜吼漁夫市集，大年初一至初五，加碼舉辦開春賀歲贈紅包活動，每天提供20份百元紅包加菜金，只要到市集管理室拜年道聲牛年祝賀詞，就可以拿到百元紅包。歡迎民眾到龜吼走春，品嘗新鮮海產。
龜吼漁夫市集位在龜吼漁港旁邊，場內共有43家攤商，許多攤商更是由在地船家進港後直營開店販售，春節期間市集挑選多樣在地優質魚產品，從各式單項魚貨，到4588元豪華組與3588元澎湃組的海鮮禮盒，供民眾選購，送禮自用都可考慮。
市府農業局表示，疫情期間不想出門人擠人，也可多多利用冷凍宅配服務，為能順利於年前到貨，請於2月5日前完成訂購。龜吼漁夫市集今年春節僅除夕當天提早在中午12點休市，隔日初一即恢復正常營業，營業時間為上午10時30分至下午5時30分。
市集為了與民眾一起歡慶新年，舉辦「開春賀歲贈紅包」活動，初一到初五到市集管理室拜年道聲牛年祝賀詞，就可領取百元紅包加菜金，每日限量20份，每人限領1次，數量有限不要錯過。
前往龜吼漁夫市集停車可到漁澳路「龜吼停車場」，共有81個小客車位，近日場內完成ATM設置，為民眾及附近商家提供更便利的金融服務；而鄰近的石角海邊，還有一處聯外道路已開通之停車秘境「石角停車場」，共有141個停車位，從台2線右轉進入石角路後，第一個閃黃燈標誌右轉即可抵達!沿著步道前往龜吼漁夫市集步行只要5分鐘，沿途還可以看到多種海中生物彩繪圖樣，非常童趣可愛，歡迎民眾多多利用。
漁業處表示，有別於其他魚市場，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，多販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，品質掛保證，新鮮美味。另外，龜吼市集為半戶外開放空間，場內空氣流通，且為因應疫情，攤商除於開業前後及營業期間皆不定時用稀釋漂白水消毒用餐區桌椅及整體環境外，亦主動做好自主健康管理，包含配戴口罩、測量體溫等防疫措施，以提供安全用餐環境，歡迎民眾到龜吼走春。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言