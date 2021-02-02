大直橋自行車騎到一半要扛車 北市議員痛批超瞎設計

大直橋是台北市首座釣竿式斜張橋，主塔設計成拋向水面的釣竿，與鋼纜形成優美的弧線，受到廣大市民的讚賞，但北市議員林亮君接獲民眾陳情，指出大直橋4個交接點竟有4種不同設計，設計規畫不當及標示不清，造成自行車騎士的不便，甚至因標示誤導花費更多時間抵達目的地。對此，北市新工處表示，將會至現場勘查，重新設置適當標示。

「大直橋設計超瞎！」林亮君指出，大直橋東西兩側人車共用步道與南北側堤外河濱公園4個交接處，竟有4種設計，掛有「自行車牽引道」指示牌的橋處，人車共用步道前行20公尺處，通往基隆河南側堤外公園通道，雖有樓梯及坡道設計，但坡道傾斜達60度，根本難以牽行。

而另一側設置沒有坡道設計，高於堤防的垂直式樓梯，自行車騎士到了此交接處僅能用「扛」的方式，將車帶到地面層，十分不人性。另外，該樓梯位於基隆河北側堤外河濱公園，若要前往大直地區，必須向東行至少1公里以上距離，才能到基十六水門，非常耗時。

林亮君表示，大直橋的設計規畫及告示牌標示不清，造成自行車騎士的不變，為了提升基隆河兩側河濱公園自行車道的串連，除了要求新工處重新檢視大直橋人車共用道的合宜性、重設標示牌，以及興建自行車牽引道串連，方便串連堤外公園的可行性。

對此，新工處維護科長王志良表示，大直橋為南北向，大直橋往松山區方向為西側、松山區往大直橋為東側，當初規畫設計大直橋時，東側並未興建自行車牽引道，但有人行道，因此在下橋端設置樓梯及坡道；西側則有自行車牽引道，並在下橋端設有斜坡讓民眾方便上下橋。

王志良表示，西側牽引道下橋端的斜坡規畫並無太斜問題，但確實東側沒有自行車牽引道，民眾若想透過大直橋東側松山往大直方向的話，的確要扛車上下橋。

針對林亮君的建議，王志良表示，後續將會盡量派人及找交通單位一同前往現場勘查，並研議東側是否適合設置人車共道，指示牌的部分則會研議重新設置適當的告示牌。

針對設置一行車牽引道串連堤外公園的可行性，王志良說，當初設計大直橋時，松山往大直（東側）方向，橋梁最外側有設置一條匝道並通往大直明水路，若還要再興建一條自行車牽引道往北安路恐有困難，需要再與相關單位研議。