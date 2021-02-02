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美女議員跑攤被摸屁股 無奈嘆不能當場撕破臉

聯合新聞網 / 綜合報導
無黨籍台北市議員林亮君。 圖／取自林亮君粉專
無黨籍台北市議員林亮君。 圖／取自林亮君粉專

雞排妹主持尾牙被性騷風波越鬧越大，不過除了藝人以外，地方女議員也曾遇過，無黨籍台北市議員林亮君透露，以前跑攤遭到男性輕佻言語騷擾，甚至有人直接摸屁股，但她礙於「公關處理」，不能當場與對方撕破臉，只好利用小招數保護自己。

林亮君今年31歲，曾擔任民進黨北市議員簡余晏辦公室助理，也是島國前進發起人之一，外型亮眼被網友封為「島國女神」。

根據「三立新聞網」報導，林亮君經營親切形象，但工作交際時曾被黃湯下肚的男選民言語騷擾，甚至伸出「鹹豬手」，她卻有「不能說」的無奈，只好當機立斷，設法在不得罪他人情況下全身而退。

林亮君表示，「通常我的反應是笑笑離開現場，或是閃過身，避免肢體上的接觸，因為有時候他就是會摟肩摟腰，或者比較嚴重的就是摸屁股」。

另外，民進黨台北市議員吳沛憶聽說過，圈內女性有被年齡較大的男性言詞騷擾，「妳要不要來當我太太，要不要來當我老婆，或是妳是不是她女朋友等等，但其實我們背心上都寫著市議員的名字」，呼籲別把無聊當有趣。

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