步道連接人行道、防汛道 去沙崙站搭輕軌不再繞遠路

淡海輕軌通車後，在濱海沙崙站一旁公司田溪臨近沙崙路段，因防汛道路與沙崙路上人行道高低差達6公尺，新北市水利局得知民眾想將兩地串連後，於去年底完成設置步道，步行在防汛道路上的民眾已可藉由步道直接走道輕軌，省下400公尺繞路路程。

步道位於淡水公司田溪於大庄里臨沙崙路段，原先河岸防汛道路與沙崙路人行步道高差達6公尺無法直接通行，需繞一圈約400公尺才能到另一邊，通行不便影響民眾使用濱海沙崙站搭乘輕軌的意願。

新北市議員陳偉杰考量到民眾通勤需求，與里長、淡水區公所以及水利局多次研議後，決定以步道方式連接兩地。

水利局設置階梯步道以直線方式銜接至沙崙路人行道，長度12.2公尺，兩側扶手為仿竹欄杆，行人通道串聯起來不僅前往沙崙站搭乘輕軌更佳方便，進入公司田溪河畔也更加便捷。

水利局表示，針對除濱海沙崙站之外的淡海輕軌沿線，會再根據民眾的需求，評估是否要做類似於這次的階梯步道或其他方式以方便民眾到達輕軌各站。