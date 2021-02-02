歲末傳幸福 金山公所募善款助弱勢過好年

金山區公所舉辦「110年金山歲末傳幸福，寒冬佳餚送暖來」活動，今年善款募集達到110萬元，區內每戶弱勢家戶可以得到6200元的紅包，還有民生物資，讓弱勢家戶過好年。在活動上區長廖武輝準備感謝狀致贈善心企業團體與個人。

金山區公所發放的愛心紅包還是用今年公所製作的牛年限定「牛轉錢坤」年節紅包袋，袋上印有吃著金山甘藷的強壯牛，一邊行銷地方特產，一邊也逗趣的陪伴弱勢家戶歡喜迎新年。

金山區長廖武輝說，歲末即將迎接新年，為了讓區內的低收弱勢可以豐盛的過個好年，特別舉辦金山歲末傳幸福，寒冬佳餚送暖來活動，每一年參與的善心企業團體以及個人人數是越來越多，今年募集的善款總金額更是達到了110萬元，在活動上也代表區內需要幫助的朋友來感謝這些善心企業團體與個人。

善心滿滿的現場，金山區公所還特別邀請伊甸視障樂團及2020年傑出身障人士金山區代表的許逸聖來現場演出，為送暖活動增添更多的暖流，此外公所也為數量逐年攀升的善心團體準備了感謝狀，現場一一唱名頒獎，感謝這些團體與善心人士的愛心，還有每一弱勢家戶可以拿到現金6200元的紅包，裝在區公所牛年限定的「牛轉錢坤」紅包袋裡，趣味十足，祝福更是不少。

每一家戶除了領取現金6,200元紅包，還有商品禮券700元以及白米、食用油、保暖褲、棉被等生活用品，區公所感謝各界注入的暖流，才讓所有受惠的弱勢家戶渡過寒冬平安過好年，也希望透過捐助的善行，拋磚引玉，引發更多人的善心與善念。