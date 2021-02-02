警車出動載愛心物資 淡水警局關懷獨居老人

新北市淡水區鄞山寺與淡水警分局共同舉辦「慰問獨居長者，致贈物資」關懷活動，由警分局長黃南山帶領分局關懷團慰問淡水區獨居老人，愛心物資堆放在鄞山寺門口，將由警車載運，提供給淡水地區共計63位的獨居長者。

鄞山寺主委練瑞銘表示，由於今年受到疫情影響，縮小舉辦規模，不過送給長者的愛心可是不會打折，連續11年的舉辦就是讓長者感受溫暖。

淡水警分局長黃南山表示，農曆新年假期將至，警方加強持續關懷弱勢，而今年則是第11年與鄞山寺一起舉辦關懷弱勢冬令救濟活動，就是要支持送愛心助弱勢的精神。

由鄞山寺準備的大批物資，提供的紅包、白米、泡麵及乾糧等物資，都由警方以巡邏車送到獨居長者以及弱勢居民的手上，廟方主委及淡水區鄧公里長邱美津及警分局帶領分局內、外勤幹部、警察志工服務中隊等人，都希望社會大眾可以多多關懷獨居長者，而這次將物資與紅包送到他們手中，希望於寒冬之際帶給獨居長者們溫暖祝福。