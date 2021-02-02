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警車出動載愛心物資 淡水警局關懷獨居老人

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區鄞山寺與淡水警分局共同舉辦「慰問獨居長者，致贈物資」關懷活動，警車要載運愛心物資，提供給淡水地區共計63位的獨居長者。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區鄞山寺與淡水警分局共同舉辦「慰問獨居長者，致贈物資」關懷活動，警車要載運愛心物資，提供給淡水地區共計63位的獨居長者。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區鄞山寺與淡水警分局共同舉辦「慰問獨居長者，致贈物資」關懷活動，由警分局長黃南山帶領分局關懷團慰問淡水區獨居老人愛心物資堆放在鄞山寺門口，將由警車載運，提供給淡水地區共計63位的獨居長者。

鄞山寺主委練瑞銘表示，由於今年受到疫情影響，縮小舉辦規模，不過送給長者的愛心可是不會打折，連續11年的舉辦就是讓長者感受溫暖。

淡水警分局長黃南山表示，農曆新年假期將至，警方加強持續關懷弱勢，而今年則是第11年與鄞山寺一起舉辦關懷弱勢冬令救濟活動，就是要支持送愛心助弱勢的精神。

由鄞山寺準備的大批物資，提供的紅包、白米、泡麵及乾糧等物資，都由警方以巡邏車送到獨居長者以及弱勢居民的手上，廟方主委及淡水區鄧公里長邱美津及警分局帶領分局內、外勤幹部、警察志工服務中隊等人，都希望社會大眾可以多多關懷獨居長者，而這次將物資與紅包送到他們手中，希望於寒冬之際帶給獨居長者們溫暖祝福。

淡水 獨居老人 愛心

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