助獨居長輩過好年 汐止區長、替代役男大掃除

歲末年終，家家戶戶都要大掃除，不過，有些長輩身體不好，要打掃整個家，卻很吃力，所以，趕在過年前，汐止區長陳健民帶著替代役男，除了居家關懷送上禮物健康食品禮盒及按摩枕，也幫獨居長輩的家大掃除，讓他們在過年前感受到社會的關懷與溫暖。

適逢春節前夕，汐止區長陳健民帶領3位替代役男到獨居長輩家中進行歲末年終關懷及大掃除，送上禮物健康食品禮盒、及按摩枕，送完禮物就開工，了解長輩需求後，開始搬搬抬抬，因為，自從太太過世後，家中就沒再打掃，七十多歲長輩生病也沒法搬重物，所以，很多東西就這麼堆著，趁著替代役來，請他們清一清。

民眾說，自己身體不好會喘，根本沒辦法打，很感謝汐止區公所來關心，還幫忙大掃除。

汐止區長陳健民表示，侯市長對獨居老人非常的關心，那我們今天也到一位獨居長輩的家裡面，由公所同仁跟替代役為長輩做一個居家環境整理工作，並且也代表市長送上健康食品及按摩枕關心他們，也透過大掃除，幫助長輩們居家環境煥然一新，除舊佈新迎新年，並且讓他們在過年前感受到社會的關懷與溫暖。

替代役男何威廷說，很高興能夠有機會到長輩家中實踐替代役愛心服務責任紀律的四大精神，主要是負責打掃以及清理一些重物的部分，就是平時長者沒辦法獨立去做的部分，希望我們的打掃真的能夠協助到長者，開心過個好年，我自己個人也在過程中內心也乾淨了許多，為服役的生涯增添了許多的溫度。