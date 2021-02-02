關愛獨居長者 平溪替代役男打掃送春聯

平溪區南山里在礦業沒落後，地方上的年輕人大多出外找工作，剩下許多獨居長者待在家中，新年近了，平溪區公所為關心獨居長者們的生活環境衛生，今(2)日替代役男送上新年禮，更協助整理老人家的環境清潔，貼上春聯增加不少家中的新年氣氛。

南山里長林再來表示，平溪區因為礦業沒落後，工作機會少，礦工子女紛紛到外縣市工作，里內留下許多獨居長者，到周末才會有子女回來探望，因此里辦公室與鄰長們也都時常留意長者們的生活狀況，今天很感謝區公所前來關心老人家的環境衛生，阿公阿嬤們都很開心。

平溪區公所民政課長王錫雯表示，平溪區老年人口比例相當高，像這次關懷的兩位長者，賴李桃阿嬤已經高齡86歲，與小三歲的先生同住，而84歲的李志易阿公，妻子過世多年，兒子也都相繼往生，只剩住在高雄的媳婦與孫女偶爾探望，這次特別帶來市府春聯與麥片等新年禮前來關心，希望讓長輩家中有新年氣象。

替代役男蔡佳穎表示，這次來到平溪區南山里看到許多長者們的獨居狀況，提醒自己應該常常回老家陪伴家中長輩，這次也進行擦玻璃、貼春聯服務，希望進一份小小心力，讓老人家新年愉快。