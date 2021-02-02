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關懷淡水獨居長者 公所替代役男出動大掃除

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區公所出動替代役男，幫助獨居長者進行大掃除，區長巫宗仁更送上許多生活必需品。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所出動替代役男，幫助獨居長者進行大掃除，區長巫宗仁更送上許多生活必需品。 圖／紅樹林有線電視提供

過年快到了，不少民眾或是家庭主婦，也開始要忙著歲未大掃除，因此今(2)日淡水區公所號召公所替代役男出動，幫助淡水區獨居長者進行大掃除，區長巫宗仁更送上許多生活必需品，以及幫長者貼上新北市長春聯，讓長者都覺得相當貼心。

在淡水獨居長者家中，可以看到3個大男生，還有區公所的同仁，一起為這位長者進行整理，將這位長者的家打掃的相當乾淨，因此在整理完之後，區長巫宗仁送上許多生活必需品，以及幫長者貼上新北市長春聯，讓長者都覺得相當貼心。

淡水區長巫宗仁表示，公所替代役男挽起袖子，幫長輩清潔，擠心協力幫獨居長者，整理家中的環境，希望能夠在新的一年，能夠真正的幫助到弱勢長者，讓他們過一個溫暖的新年。

淡水 替代役男

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