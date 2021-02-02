聽新聞
test
0:00 / 0:00
關懷淡水獨居長者 公所替代役男出動大掃除
過年快到了，不少民眾或是家庭主婦，也開始要忙著歲未大掃除，因此今(2)日淡水區公所號召公所替代役男出動，幫助淡水區獨居長者進行大掃除，區長巫宗仁更送上許多生活必需品，以及幫長者貼上新北市長春聯，讓長者都覺得相當貼心。
在淡水獨居長者家中，可以看到3個大男生，還有區公所的同仁，一起為這位長者進行整理，將這位長者的家打掃的相當乾淨，因此在整理完之後，區長巫宗仁送上許多生活必需品，以及幫長者貼上新北市長春聯，讓長者都覺得相當貼心。
淡水區長巫宗仁表示，公所替代役男挽起袖子，幫長輩清潔，擠心協力幫獨居長者，整理家中的環境，希望能夠在新的一年，能夠真正的幫助到弱勢長者，讓他們過一個溫暖的新年。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言