中和大洋塑膠變更案捐786坪機關用地 議員籲改建新警局

新北市中和區好市多（COSTCO）旁占地1.6萬坪的大洋塑膠舊廠區，2012年經內政部核定通過變更為住宅區，將捐贈建一路786.8坪土地為機關用地，預定今年6月完成。新北市議員張志豪今邀集新北市府相關單位，要求加快程序，並優先保留給中和警分局新建辦公廳舍，取代原有的老舊廳舍，以符合未來當地住商密集的治安需求。

張志豪指出，中和警分局現位於圓通路上，廳舍過於老舊，已不敷使用。大洋塑膠捐贈的786.8坪機關用地，若以建蔽率50％、容積率250％計算，使用面積可達1967坪，改建成新中和警分局，可整合警政廳舍，也能提供警員舒適的辦公環境，並少大筆月租金及空間、人力浪費。

張志豪表示，據了解，未來大洋塑膠舊廠案開發，將由冠德建設與大洋合作規畫複合型商場、購物中心和住家，加上鄰近環狀線中原站、橋和站的區位優勢，當地將逐漸成為中和的住商核心區域，因此若在此改建新中和警分局，也能因應未來區域治安需求。

張志豪說，日前已特別請警察局長黃宗仁強力向市府爭取，將該機關用地保留為新中和警分局，並提出先期規畫；但若捐地程序延宕，恐拖慢整體期程，因此今要求地政局在召開重劃委員會後，和城鄉局一起加速辦理程序。

地政局重劃科長李先智表示，因應中和近年地價上揚，去年大洋進行配地時，重新提評地價，因此必須修正重劃計畫書，今年1月中公告並受理異議期滿，新北市府將於2月18日召開重劃委員會審查。

李先智說，大洋原規畫今年6月完成配地及捐地程序，相信速度可更快，另對於機關用地改建中和警分局的需求，目前警察局已提報給財政局，市府也已同步在研議。