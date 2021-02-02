快訊

翁山蘇姬下落何方？緬甸軍人政變後的「政壇大清洗」

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和大洋塑膠變更案捐786坪機關用地 議員籲改建新警局

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市中和區好市多（COSTCO）旁占地1.6萬坪的大洋塑膠舊廠區現況。圖／張志豪服務處提供
新北市中和區好市多（COSTCO）旁占地1.6萬坪的大洋塑膠舊廠區現況。圖／張志豪服務處提供

新北市中和區好市多（COSTCO）旁占地1.6萬坪的大洋塑膠舊廠區，2012年經內政部核定通過變更為住宅區，將捐贈建一路786.8坪土地為機關用地，預定今年6月完成。新北市議員張志豪今邀集新北市府相關單位，要求加快程序，並優先保留給中和警分局新建辦公廳舍，取代原有的老舊廳舍，以符合未來當地住商密集的治安需求。

張志豪指出，中和警分局現位於圓通路上，廳舍過於老舊，已不敷使用。大洋塑膠捐贈的786.8坪機關用地，若以建蔽率50％、容積率250％計算，使用面積可達1967坪，改建成新中和警分局，可整合警政廳舍，也能提供警員舒適的辦公環境，並少大筆月租金及空間、人力浪費。

張志豪表示，據了解，未來大洋塑膠舊廠案開發，將由冠德建設與大洋合作規畫複合型商場、購物中心和住家，加上鄰近環狀線中原站、橋和站的區位優勢，當地將逐漸成為中和的住商核心區域，因此若在此改建新中和警分局，也能因應未來區域治安需求。

張志豪說，日前已特別請警察局長黃宗仁強力向市府爭取，將該機關用地保留為新中和警分局，並提出先期規畫；但若捐地程序延宕，恐拖慢整體期程，因此今要求地政局在召開重劃委員會後，和城鄉局一起加速辦理程序。

地政局重劃科長李先智表示，因應中和近年地價上揚，去年大洋進行配地時，重新提評地價，因此必須修正重劃計畫書，今年1月中公告並受理異議期滿，新北市府將於2月18日召開重劃委員會審查。

李先智說，大洋原規畫今年6月完成配地及捐地程序，相信速度可更快，另對於機關用地改建中和警分局的需求，目前警察局已提報給財政局，市府也已同步在研議。

警察

延伸閱讀

群益前基金經理人炒股 擴大偵辦

中和數千戶寒流中沒熱水洗澡 天然氣公司要賠了！

引進科技防長輩失智 張志豪：盼新北能推行

侯友宜連4天查萊豬 張志豪：別拿食安作政治秀

相關新聞

中和大洋塑膠變更案捐786坪機關用地 議員籲改建新警局

新北市中和區好市多（COSTCO）旁占地1.6萬坪的大洋塑膠舊廠區，2012年經內政部核定通過變更為住宅區，將捐贈建一路...

淡古大推兒童體驗館 多媒體互動遊戲免費玩

寒假開跑了！新北市立淡水古蹟博物館即日起在淡水海關碼頭C棟倉庫推出「聽！大河在說話－兒童體驗館」，展覽以立體繪本為創作發...

影／禁搭浮具釣魚不同調 侯友宜：觀光局也有參與討論

搭乘浮具出海釣魚目前無法可管，交通部長林佳龍表示，肯定新北加強維護海域安全的出發點，但也希望配合依法行政。新北市長侯友宜...

家中毛孩安心吃 北市動保處食安檢測結果出爐上網看

台北市動保處近日對96件寵物食品進行檢測，像是黄麴毒素、沙門氏桿菌等常見有害微生物與重金屬，共379種項目，今天公布合格...

坪林百歲嬤獨居石頭屋遭蟻襲 公所揪獅友整建新家

新北市坪林區一名剛滿百歲的詹王牡丹阿嬤，獨居在簡陋的石頭屋中，雖然生活尚可自理，但因屋子歷史悠久，冷風不時從牆縫裡灌入，...

新北動物之家首度結合書法 邀名師獻技一字書

新北市動物保護處今日邀請知名書法家張炳煌到板橋動物之家揮毫獻祝福，過去曾在2018年得到新北文化貢獻獎，張炳煌親自寫下一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。