淡古大推兒童體驗館 多媒體互動遊戲免費玩

寒假開跑了！新北市立淡水古蹟博物館即日起在淡水海關碼頭C棟倉庫推出「聽！大河在說話－兒童體驗館」，展覽以立體繪本為創作發想，把淡水河、觀音山、大屯山、河川生態及船隻等擬人化，以生動有趣、說故事的方式及大量的多媒體互動裝置來引導兒童認識淡水的多面向，來訪一趟就像走進一本大型的繪本，不但可以看，還能親自體驗。

淡古館長黃麗鈴表示，淡古是全臺第一間為維護古蹟而成立的博物館，也是社會教育終身學習的實踐場域，提供多元族群參與文化活動的機會，每檔特展更針對不同年齡層做客製化的設計，讓所有來訪的人都能從中汲取知識，達到教育推廣的目的。

黃麗鈴表示，本展最特別的是，利用多媒體互動裝置設計各種體驗遊戲，例如「石滬的陷阱」讓大家化身捕魚師，必須想辦法把石滬的破洞補上，才能順利捕獲魚群，同時還能認識淡水常見的魚種。「觀音山的小庭園」利用牆面投影讓觀音山動起來，也透過AR技術，從平板裡就能跟栩栩如生的河邊生物合照。

「小推車的禮物」以得忌利士洋行為背景，營造當時貨運的現場，用人體感應的方式體驗搬貨的樂趣。「河兒戰事」則是相當受歡迎的大砲對戰遊戲，利用平板對準射擊敵人，打中越多目標就能獲勝。住在淡水的吳媽媽說：「很喜歡兒童體驗館的設計，色彩明亮又有教育意義，很適合帶小朋友來玩，而且也很適合大人，用最單純的方式重新認識淡水。」另外，特製的四格漫畫集章卡也非常推薦有集章控的人來收集，數量有限，送完為止。

配合秋冬防疫專案，淡水紅毛城、滬尾礮臺、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及得忌利士洋行等，入館需全程戴口罩、量額溫並採實聯制，體溫超過37.5度者不開放進入，入口處備有酒精供民眾消毒，建議參觀民眾保持防疫社交距離。更多有關淡古相關訊息可上官方網站查詢。