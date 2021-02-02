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影／禁搭浮具釣魚不同調 侯友宜：觀光局也有參與討論

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
搭乘浮具出海釣魚目前無法可管，新北市長侯友宜表示，這個問題在幾年前就已經提出來，交通部觀光局也有參與討論，相信這樣的做法大家都能同意。記者江婉儀／攝影
搭乘浮具出海釣魚目前無法可管，新北市長侯友宜表示，這個問題在幾年前就已經提出來，交通部觀光局也有參與討論，相信這樣的做法大家都能同意。記者江婉儀／攝影

搭乘浮具出海釣魚目前無法可管，交通部長林佳龍表示，肯定新北加強維護海域安全的出發點，但也希望配合依法行政。新北市長侯友宜表示，這個問題在幾年前就已經提出來，交通部觀光局也有參與討論，相信這樣的做法大家都能同意。

侯友宜表示，保障人民生命財產，絕對是政府責無旁貸的責任，明知道用浮具外出釣魚會影響漁民作業的安全，更重要往往造成釣客落海死亡事件，另外也有很多在磯釣的民眾，在危險海域不穿防滑鞋、救生衣，很容易造成死亡事件，從2015年至今就發生29件死亡事件，不能漠視不管，新北市府願意承擔所有責任，保障人民生命財產跟安全，這是應盡的責任，中央更應該看到這一塊，應該跟地方站在一起守護國人的生命健康，才是應盡的責任。

媒體詢問，外界質疑是林佳龍要來選下一屆新北市長，才會跟新北槓上。侯友宜回應，這跟政治無關，林佳龍是一個做事的部長，面對問題大家很清楚，是如何確保國人安全，和防堵國安偷渡漏洞，才是我們要解決的問題，這個問題在幾年前就已經提出來，交通部觀光局也有參與討論，相信這樣的做法大家都能同意，用這樣的態度守護國人在釣魚安全，絕對支持在安全無虞下保障民眾釣魚權利，不是沒有在安全底下，置他們安全於不顧。

侯友宜 林佳龍

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