家中毛孩安心吃 北市動保處食安檢測結果出爐上網看

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聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市動保處稽查寵物食品安全和標示。圖／北市動保處提供
北市動保處稽查寵物食品安全和標示。圖／北市動保處提供

北市動保處近日對96件寵物食品進行檢測，像是黄麴毒素、沙門氏桿菌等常見有害微生物與重金屬，共379種項目，今天公布合格食品與廠商名單，其中標示不符或未依法申報有23件，已令業者限期改善，民眾可至「寵物食品申報網」或北市動保處查詢合格名單。

動保處針對黄麴毒素、三聚氰胺、致病性大腸桿菌、沙門氏桿菌及重金屬類，包括鉛、鎘、汞、砷等病原微生物與有害健康物質檢測共379項，並抽檢寵物食品標示及申報情形，96件寵物食品中，有23件標示不符或未依法申報，食安檢測則都過關。

動保處表示已經要求業者限期改善，若屆期不改善者，標示部分可處3萬至15萬元，未依法申報則可處3千至1萬5000元。

國內製造、加工或輸入的寵物食品，都必須向行政院農委會申報，動保處說，寵物食品並非動物用藥品，業者不得宣稱擁有療效，違反規定可依動物用藥品管理法，處20萬至100萬元，一定要核對農委會公告的「寵物食品用字參考表」，避免受罰。

動保處提醒，飼主選購寵物食品時，要選擇商譽良好、完整包裝及標示的品項，免買到來路不明的黑心食品，如發現外包裝破損、瓶身鼓脹或出現異物時，應避免購買或再繼續讓寵物食用。民眾可至農委會（http://petfood.coa.gov.tw/web/）和北市動保處網站（https://www.tcapo.gov. taipei/）查詢合格產品。

寵物 農委會 北市

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