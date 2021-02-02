春節期間信徒湧入各大廟宇 北市呼籲多搭乘大眾運輸

農曆春節假期自2月10日至16日止共7天連續假期，依據往經驗，春節前一周改辦年貨、送禮車潮將湧現，而機場、台鐵、高鐵及國道轉運站等重要運輸場將出現大量返鄉者；春節期間各重要廟宇會湧入眾多信徒；各商圈及觀光景點也會有人車潮。北市交通局表示，春節期間將取消各調撥車道管制，並提醒民眾避開壅塞路段。

北市交工處分析往年資料指出，春節前一周（2月3日至2月9日）下午2時至晚上8時車流較為壅塞，若沒下雨，易壅塞路段包含快速道路23處、主要幹道26處，若有降雨快速道路增至29處、主要幹道增至40處。

因春節前基隆路下午時段往南車流量大增，北市調查處至基隆高架道路樂業匝道，平日下午5時至晚上7時30分的調撥車道措施，於2月5日周五、2月8日周一、2月9日周二調整為下午4時至晚上8時。

交工處表示，配合春節交通特性，連續假期期間，將取消各調撥車道管制，包含民權東路、永福橋、水源路、研究院路、南港路、承德路、重慶南路、中山北路、基隆路、敦化南路、新生南路、環河南路等20條路段。

另外，由於建國花市於春節期間休市，將取消2月13日至14日建國假日花市周邊「建國南路1段與信義路3段」及「建國南路1段與仁愛路3段」2處路口原周六、日行人專用時相措施。

從2月3日起，機場、台鐵、高鐵及國道轉運站等重要運輸場站將出現大量返鄉者，交工處已調整周邊號誌並加強監控。

各大商圈包含信義、忠孝復興、南京西路及天母等、電影戲院、觀光遊憩景點如故宮博物院、木柵動物園、內湖碧山巖、松山文創園區、陽明山及北投溫泉區等地區，也會出現人潮。

春節期間各重要廟宇，如行天宮、萬華龍山寺、北投關渡宮、貓空指南宮、松山慈祐宮及慈惠堂等，將湧入眾多信徒，周邊道路車潮也會變多；陽明山仰德大道於春節期間將實施管制，上山民眾可多加利用大眾運輸。