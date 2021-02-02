坪林百歲嬤獨居石頭屋遭蟻襲 公所揪獅友整建新家
新北市坪林區一名剛滿百歲的詹王牡丹阿嬤，獨居在簡陋的石頭屋中，雖然生活尚可自理，但因屋子歷史悠久，冷風不時從牆縫裡灌入，加上房內遭白蟻入侵，經常被咬，不敢睡在房內。坪林區公所日前便與雙和獅子會及其他志工一起幫阿嬤整修屋內環境，並於昨日為阿嬤舉行入厝儀式，令她開心直呼，「真素溪（台語：真舒服），以後不用被螞蟻咬了。」
坪林區公所指出，阿嬤的子女都在外地工作，她因身體狀況尚佳，獨自一人住在老家石頭屋。不過因屋況老舊、無力整修，前陣子霸王寒流來襲，只能用報紙塞住牆縫擋風，並以燒木炭方式取暖。
在公所的媒介下， 日前與雙和獅子會及其他志工一同來到阿嬤家整修房屋，拆除老舊隔板、重新隔間，並清除蟻窩蟻蛋、重整電路電線，經過一周後完工，房屋煥然一新。
坪林區長周慶珍昨也率同仁為阿嬤舉行入厝儀式，與阿嬤一同搓湯圓，出錢出力整修房子的雙和獅子會長陳尚旻及其他獅子會成員，以及前坪林鄉長、現任獅子會300B2區總監梁金生也到場參加，阿嬤更開心地表演一次搓兩顆湯圓的好技術，並請所有協助整修的志工「吃甜甜」，畫面溫馨感人。
周慶珍表示，坪林獨居老人大部分都住在交通不便的山區，需要長期照顧與關懷，除要求里幹事深入山區關心里民，更要主動發覺需要協助的鰥寡孤獨者，公部門可以協助的全力協助，力有未逮的地方，則會積極媒合外界善心善款協助。感謝雙和獅子會的善行義舉，也希望經由這個案例，成為未來公、私協力扶助弱勢的範例。
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